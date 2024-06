Nasce il magazine online "Boxe Mania"

LA NOVITà

Da un'idea di Federico Falzone e Federica Guglielmini (direttrice del magazine): il primo numero è già in rete

© Ufficio Stampa In fondo siamo tutti un po’ pugili. Magari non abbiamo mai indossato i guantoni e non siamo mai saliti sul ring, ma la vita ci impone di esserlo. Un combattimento metaforico di solito, ma nella vita bisogna soprattutto imparare due cose: a (non) prenderle e a darle. Ecco allora che la boxe diventa uno stile di vita più che uno sport, non ha la brutalità delle origini ed è regolata da norme precise.

La passione per il pugilato sta tornando a diffondersi in Italia, dopo che per molti anni ha sofferto per la mancanza di eroi. Le palestre tornano ad avere un incremento delle iscrizioni, i ragazzi capiscono che – male che vada – tornano a casa con qualche livido e con una lezione di vita in valigia. Proprio su queste basi è nata “Boxe Mania”, un magazine online, venduto alla cifra simbolica di 1 euro, in cui è possibile leggere tutto quello che c’è da sapere su questo sport. Tutto è partito dalla pagina social Boxe Mania, che ha 370.000 followers. L’idea di trasformare la pagina in un magazine è nata dall’incontro tra il giovane imprenditore siciliano Federico Falzone e Federica Guglielmini (direttrice), scrittrice ed educatrice, ma anche co-fondatrice del movimento culturale e sportivo dei Colpitori. “Siamo una squadra di sognatori che conoscono e credono nel potere comunicativo della nobile arte della boxe, che può essere la risposta sociale e culturale di cui abbiamo bisogno per sanare le ferite sociali”.

Tra questi sognatori ci sono delle firme conosciute nel mondo del pugilato: Fausto Narducci, Domenico Colella, Tommaso Lavizzari, Giuseppe Albi, Giacomo Brunelli, Marvin Trinca. Il primo numero del magazine è online dal 1° giugno (qui le istruzioni per averla https://www.facebook.com/BoxBoxeMania) e ha contenuti ricchissimi: interviste esclusive ai pugili, a psicologi, artisti di fama nazionale, docenti, uomini di fede, filosofi, con approfondimenti anche su altri sport, sulla cultura, sulla moda, sulla musica. Interessanti e attraenti anche le copertine, realizzare da illustratori di altissimo livello. Per chi è appassionato di pugilato, ma anche per chi vuole semplicemente lasciarsi incuriosire da questo mondo così affascinante.