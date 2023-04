Nasce Elegance Padel Cup, Amoruso: "Grande evento in cui crediamo"

padel club tolcinasco

Il torneo dedicato agli amatori al Padel Club Tolcinasco

© ufficio-stampa Il successo del Padel è ormai sotto gli occhi di tutti. Sono sempre di più infatti, le persone incuriosite che si accingono a provare questo fantastico sport, rimanendone affascinate e trasformandolo in una vera e propria passione. A Milano, in particolar modo, il Padel è ormai una vera e propria religione. Sarà proprio Milano, nello specifico Tolcinasco, la sede della “Elegance Padel Cup”, una competizione aperta a tutti gli amatori e tesserati FIT di 4ª e 5ª fascia, che si svilupperà su tre tappe (3 sabati) con una classifica generale sempre aggiornata e che si pone l’obiettivo di decretare il Re e la Regina del Padel amatoriale della zona.

Le tre tappe si disputeranno presso il centro sportivo Padel Club Tolcinasco (Località Tolcinasco, Pieve Emanuele, 20072, MI) e si svolgeranno con la formula del torneo a coppie fisse, con 20 coppie iscritte al torneo maschile e 12 al torneo femminile. Al termine di ogni tappa verranno premiate le prime due coppie classificate nella competizione maschile e le prime due coppie classificate nel femminile. Inoltre, ci saranno in palio grandissimi premi finali per coloro che sapranno raggiungere la vetta delle due classifiche generali costantemente aggiornate. “È un evento in cui crediamo fortemente…” – spiega l’ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso – “… in quanto ci offre la possibilità di far divertire e competere tra di loro, assaporando l’atmosfera del grande match tramite video interviste e foto, tanti appassionati e tante appassionate di questo bellissimo sport.”

L’evento è organizzato dalla Shark S.r.l., società che si pone l’obiettivo di promuovere e far giocare più gente possibile a padel, andando oltre alla classica competizione sportiva amatoriale. L’attenzione che riceverà l’amatore durante le gare e nei post-partita, con interviste e contenuti digitali specifici riguardanti le giocate in campo, valorizzerà al meglio la sua esperienza e la sua figura, da sempre fondamentale all’interno della Sport Industry.

Per la riuscita e la realizzazione del tutto, grandi meriti vanno al Padel Club Tolcinasco che ha accolto con entusiasmo il progetto, ai partner ed agli sponsor dell’evento (Babolat, Ecover, CartiJoint & TendiJoint line, Walk Street, Pizzeria Gourmet Lievità, Saund, Epos Eyewear, Turkey Brand, DV Hotels, Acquada, Art Group e Smash Padel World), che han creduto sin da subito nell’iniziativa. Questa sarà la prima edizione con l'obiettivo di giocare in tutta Italia nei prossimi mesi.