Mondiali, il Setterosa surclassa Singapore e consolida il passaggio agli ottavi

Inizio in agilità per la formazione guidata da Carlo Silipo che, dopo la sconfitta con le oceaniche, ritrova la fiducia e vola velocemente sul 4-0 grazie alle reti di Sofia Giustini, Lucrezia Lys Cergol, Agnese Cocchiere e Chiara Ranalli. Singapore prova a pungere in attacco, ma spesso subisce i contropiedi del Setterosa che sa ripartire anche in inferiorità numerica e colpire le avversarie. Al termine del primo quarto l'Italia giunge sul punteggio di 8-0 con le marcature di Paola Di Maria, Roberta Bianconi e la doppietta di Sara Cordovani.