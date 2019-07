Mondiali nuoto: Benedetta Pilato d'argento nei 50 rana

Benedetta Pilato d'argento nei 50 metri rana ai Mondiali di Gwanju, ma la sua rimane un'impresa sensazionale: la stellina azzurra arriva infatti seconda alle spalle di Lilly King, primatista mondiale che si conferma e va a prendersi l'oro nuotando in 29.84. Benedetta però le tiene testa fino al termine e viene battuta di un'incollatura: chiude infatti a 30.00. Terza e sul podio Yuliya Efimova, quinta in 30.49 l'altra italiana Martina Carraro. Pilato: "Non ci posso credere"

























Benedetta Pilato è decisamente una big del nuoto mondiale. Lo è già a 14 anni, sei mesi e 10 giorni, come dimostrato da questo incredibile argento, che a caldo perfino lei ha accolto con una gioia totale, assoluta, incredula e irrefrenabile. Del resto la sua prova di Gwanju parla per lei: battuto un mostro sacro come Yuliya Efimova, rimontata dopo una partenza a razzo nei primi 25 metri, mentre la grande Lilly King (che nel 2017 vinse l'oro e fissò il record del mondo dei 50 rana in 29.40) ha la certezza della vittoria solo alla fine: la tarantina era rimasta al suo fianco per l'intera gara.

E così la più giovane azzurra a debuttare a un Campionato mondiale (battendo il record di Federica Pellegrini) e l'unica italiana ad avere infranto il muro dei 30 secondi, si prende la prima medaglia a un mondiale. Crollando a fine gara in un pianto a dirotto, tra emozione e incredulità: "Non ci credo, sono contentissima e non posso dire altro. Stiamo lavorando bene, ora dobbiamo pensare ai mondiali giovanili, ma voglio vivermi questo momento. Non ci credo ancora, non sono mai stata cosi tesa prima di una gara ma penso che sia normale. Non so che dire, l'idea di prendere una medaglia mi ha sfiorata, ma non me l'aspettavo. Competere con gente che ha così tanta esperienza e che può farmi crescere è bellissimo. Quando ho visto i due pallini mi stavo sentendo male, la King mi ha anche chiesto se era tutto ok... Aiuto".

Apri gli occhi, Benedetta: sei nella storia del nuoto. Non più solo italiano, ma ora anche mondiale.



