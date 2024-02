Mondiali di nuoto, l'Italia della 4x100 metri centra l'argento in staffetta

NUOTO

Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo hanno chiuso in 3'12"08 dovendosi arrendere alla Cina che ha sfruttato il record del mondo individuale Pan Zhanle.

© ansa Primo giorno di gare in vasca e prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. La squadra tricolore ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 metri fermandosi alle spalle soltanto della sorprendente Cina. Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo hanno provato a rimanere agganciati agli asiatici che sono passati sotto il record del mondo nella prima frazione.

Grazie a Zazzeri e Conte Bonin l'Italia si è avvicinata parecchio alla Cina con gli Stati Uniti a ridosso, tuttavia non ha potuto nulla contro la forza di Pan Zhanle che ha realizzato il nuovo record iridato sui 100 appartenente sinora a David Popovici. La squadra del Medio Oriente ha chiuso le fatiche in 3'11"08 davanti al quartetto tricolore di un secondo e agli americani che hanno toccato la piastra in 3’12″29.