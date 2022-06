Mondiali di nuoto, bis sfiorato da Martinenghi: è argento nei 50 rana

NUOTO

Nuovamente straordinario il varesino in questa disciplina dopo l’oro nei 100: gli sfugge la doppietta per soli 3 centesimi. Paltrinieri quarto negli 800

Nella quarta giornata dei Mondiali di nuoto in corso a Budapest arrivano altre due medaglie per l’Italia. Nicolò Martinenghi conquista l’argento nei 50 metri rana dopo avere portato a casa l’oro già nei 100 della stessa specialità un paio di giorni fa. Alla Duna Arena il nuotatore varesino chiude alle spalle solo dello statunitense Nic Fink, che trionfa per 3 centesimi. Altro bronzo per il nuoto artistico, stavolta nella finale tecnica a squadre. © Getty Images

Peccato solamente per l’arrivo, ma Nicolò Martinenghi può comunque festeggiare un’altra straordinaria medaglia ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest: stavolta è argento nei 50 metri rana. Non bene in partenza, il varesino sembra recuperare lo svantaggio, ma nel finale sbaglia ancora qualcosa. Così vince statunitense Nic Fink con 26.45: 3 centesimi meglio del nostro connazionale, al quale non è andato tutto bene a differenza dei 100 di due giorni fa, quando si prese l’oro. Grande quinto posto per Simone Cerasuolo, con 26.98.

Restando alla Duna Arena, amarezza per Gregorio Paltrinieri, il quale si deve arrendere nell’ultima vasca della finale degli 800 metri stile libero e chiude quarto, alle spalle dello statunitense Bobby Finke, del tedesco Wellbrock e dell’ucraino Romanchuk. Anche se c’è da dire che il tempo finale dell’azzurro di 7:41.19 è tutt’altro che disprezzabile. Sesto Gabriele Detti. È invece settimo Alberto Razzetti nella finale dei 200 metri farfalla, dove a trionfare è un immenso Kristof Milak, autore del nuovo record del mondo con 1’50’34’’ a casa sua. Infine, nella finale della 4×100 mista mixed composta da Ceccon, Martinenghi, Di Liddo e Di Pietro, l’Italia chiude quinta: vincono gli Usa.