Mondiali di Boxe, Mouhiidine sconfitto nella finale 92 kg: vince La Cruz

Aziz Abbes Mouhiidine ha vinto l'argento ai Mondiali di pugilato di Belgrado. L'azzurro è stato sconfitto nella finale dei 92 kg dal cubano Julio La Cruz Peraza per 4-1. Il cubano, 32 anni, olimpionico a Tokyo 2020 e nei mediomassimi a Rio 2016, ha ferito con una testata il sopracciglio destro dell'azzurro nel primo round dopo che Aziz Abbes aveva portato ottimi colpi alla figura. Nelle due successive riprese, allo Stark Arena della capitale della Serbia, il poliziotto di Montoro Inferiore, nato nel 1998 a Solofra (Avellino) che si allena nella palestra dei fratelli Moffa in provincia di Salerno, non ha rallentato però la sua azione ma certo l'esperienza maggiore dell'avversario ha fatto la differenza sul verdetto finale.

Getty Images