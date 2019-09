MMA: si fa un selfie con l'avversario a terra e poi lo umilia con un balletto

ARTI MARZIALI MISTE

Non era il main event di Bellator 227, ma Michael 'Venom' Page (MVP per gli amanti della MMA) si è preso la scena venerdì sera a Dublino. Il campione britannico è stato autore di un autentico show, senza dubbio anche un po' di cattivo gusto, nel match contro l'irlandese Richard Kiely. E' successo tutto nel primo round: prima, in una fase di lotta a terra, ha preso in giro l'avversario simulando un selfie (gesto punito con un punto di penalizzazione dall'arbitro); poi ha steso il rivale con una tremenda ginocchiata, umiliandolo imitando una persona barcollante.

MVP, al secondo match in Bellator, non ha preso assolutamente bene l'arbitraggio dell'esperto Dan Miragliotta e ha accusato l'arbitro dell'incontro di averlo chiamato "pezzo di merda". Per questo motivo il lottatore britannico ha chiesto le scuse e di non essere più arbitrato da Miragliotta. Intanto Page è finito sotto indagine per comportamente anti-sportivo.