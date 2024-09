MLB, Ohtani da record: primo di sempre con 50 home run e 50 basi rubate in un anno

© Getty Images

Shohei Ohtani scrive una pagina indelebile della la storia della MLB, il campionato professionistico di baseball amercano. Alla sua prima stagione con i Los Angeles Dodgers, il giapponese (lo sportivo più pagato di sempre con un contratto da 700 milioni di dollari) ha stabilito un primato mai raggiunto prima da un altro giocatore: è riuscito ad accumulare almeno 50 home run e a rubare almeno 50 basi in una sola stagione. Grazie al successo per 20-4 sui Miami Marlins, il 30enne battitore è arrivato infatti a quota 51 e 51, con ancora 9 match in programma.