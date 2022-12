Milano Premier Padel P1 con Wilson: "Promuoviamo la crescita del padel"

LA PRESENTAZIONE

Il torneo dal 5 all'11 dicembre all'Allianz Cloud

© ufficio-stampa Al Milano Premier Padel P1 con Wilson. La partnership prevede Wilson come Official Equipment Partner, una partecipazione che ribadisce ulteriormente l'impegno del brand per la crescita dello sport del padel.

"Dopo la nostra collaborazione con Premier Padel, siamo molto entusiasti di continuare questo percorso a Milano con Premier Padel Milano", afferma Ignacio Cabrera, Global Business Director di Wilson Padel. "Il nostro obiettivo in Wilson è continuare a promuovere la crescita del padel, espandendo la community dei giocatori e migliorando l'esperienza dei fan".

“Dopo Roma è il momento anche di Milano, parliamo certamente di due eventi molto importanti per il movimento del padel in Italia e nel mondo. Prendere parte ad entrambi i Tornei come sponsor ufficiale è per noi di grande orgoglio e, soprattutto, rappresenta un ulteriore passo in avanti per l'impegno che Wilson sta ponendo per lo sviluppo di meraviglioso sport”, commenta Andrea Peruzzo - Sports Marketing Executive IT.

Il torneo si giocherà dal 5 all'11 dicembre e riunirà i migliori giocatori di padel di tutto il mondo. Il Milano Premier Padel P1 sarà l'ultimo torneo Premier Padel dopo il primo anno di otto tornei disputati in Qatar, Argentina, Italia, Spagna, Egitto, Francia e Messico, in luoghi iconici come il Roland-Garros di Parigi e il Foro Italico A Roma.