Michela Moioli: "Rinvio Tokyo 2020 un duro colpo, ma dobbiamo tenere duro"

L'Italia intera sta lottando da settimane contro l'emergenza coronavirus e tra le città più colpite c'è sicuramente Bergamo, patria della campionessa olimpica di snowboard Michela Moioli, che ha raccontato in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset il dolore per non aver potuto dire addio a sua nonna e ha commentato il rinvio delle Olimpiadi all'estate del 2021.