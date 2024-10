Miami, EA7 World Legends Padel Tour: trionfo Candela-Llorente

Ancora Vincent Candela. L’ex-terzino della Roma, stavolta in campo con Fernando Llorente (23 gol in carriera con la Juventus), vince per la terza volta in stagione una tappa del EA7 World Legends Padel Tour. Dopo Roma e Parigi, stavolta si aggiudica pure Miami candidandosi come il favorito assoluto per le finalissime di Dubai del 28/29 novembre. In coppia con chi? Lo scopriremo presto.