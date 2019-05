MI Games, presentata l'edizione 2019: si parte il 28 maggio

09/05/2019

Il suo claim “Live The City, Live the Sport” racchiude in sé l’idea di come si possa fare sport e, insieme, vivere la città. Il tour italiano, che avrà inizio il 28 maggio a Milano e si concluderà l'8 settembre con le Finali, coinvolgerà, in 45 giorni di sport, circa 8 000 atleti.



Il format del torneo è dinamico, le partite sono brevi e si susseguono, impegnando le squadre un solo giorno alla settimana. Durante la giornata conclusiva di ogni tappa, i migliori si contendono la vittoria finale.