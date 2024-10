Malan: "Un tatuaggio per celebrare il bronzo di Parigi, ma lascerò dello spazio..."

-Come sta il pentathlon moderno in Italia e a livello internazionale?

"In Italia a livello di risultati siamo migliorati tantissimo. Soprattutto in campo maschile: a Tokyo non avevamo nessuno, mentre qui se ci fosse stata la gara a squadre avremmo addirittura vinto. Le ragazze sono sempre state al vertice in questi ultimi anni, ma purtroppo a Parigi è mancata la zampata. Però loro sono consolidate in alto, anche se in una gara secca può succedere di tutto. Per il nostro movimento è comunque un'ottima cosa. In campo internazionale dovremo vedere questo cambiamento relativo all'equitazione (che sarà sostituita da una corsa a ostacoli, ndr). E' stato fatto per rendere il nostro sport un po' più televisivo e sono curioso di vedere come andrà. Per quanto mi riguarda, trovo un peccato cambiare, si snatura un po' il pentathlon moderno: non cambierà nome, ma diventerà un altro sport. A me comunque piacciono le sfide e sono pronto ad affrontare questo nuova disciplina a ostacoli. C'è un po' di rammarico ma non ci possiamo fare nulla".