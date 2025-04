Malagò saluta la presidenza del Coni con polemica: "Non è giusto ma mi inchino alla legge. Adesso valga per tutti"

Giovanni Malagò non potrà ricandidarsi alla guida del Coni. La cosa era nota e nei giorni scorsi ci aveva pensato il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a ribadire il concetto: "Il suo finisce con questo, non c'è rinnovo perché la legge non lo prevede". Nessuna eccezione, nemmeno con i Giochi di Milano-Cortina ormai alle porte. Lunedì, in occasione del Consiglio Nazionale del Coni, Malagò ha commentato la sua impossibilità a ricandidarsi non nascondendo il suo disappunto: "I conti sono ok, abbiamo portato due Olimpiadi, i risultati sportivi sono stati straordinari e abbiamo prestigio internazionale, ma siamo arrivati oggi e prendo atto che non è giusto avere un mandato in più per completare quel percorso iniziato quando l'Italia era ridotta male e dopo aver ricostruito la nostra credibilità - le parole del 66enne romano -. La risposta per cui non si è potuta fare un'eccezione è sempre stata è: 'c'è una legge'. E io mi inchino alla legge, ma deve restare tale sempre. Invece negli ultimi anni è cambiata due volte".