Luxury Padel Open, che show: tanti campioni ed ex calciatori

PADEL

Spettacolo allo Sporting Club Le Bandiere, il torno pro a Cremona-Cassetta

Esplosione di campioni per il primo torneo Luxury Padel Open del 2022 che ha visto nelle giornate di sabato e domenica scontrarsi sui campi dello Sporting Club Le Bandiere ben 7 atleti 1.1, 18 di seconda categoria e alcuni volti noti APT Padel Tour. Si impone la coppia composta da Simone Cremona e Marco Cassetta che ha la meglio sulla coppia Lorenzo Di Giovanni (n 1 in Italia) - Bubu Salandro al termine di 3 lunghi set, il primo per Di Giovanni-Salandro, con Cassetta e Cremona che crescono e ribaltano il risultato con il secondo e terzo set.

Sui campi colpi spettacolari e un livello altissimo anche per le coppie composte da Marcelo Capitani-Iriant Martin, il nazionale Federico Beltrami con Julian Di Bene, i fratelli Dip Nazar protagonisti di una delle partite più emozionanti degli ottavi contro Di Giovanni e Salandro e della qualificazione contro Ovando e Cordoba.

Nel femminile vincono Martina Parmigiani in coppia con Anna Signorini che battono in finale la coppia di mancine Francesca Ligotti e Clarissa Aima. Risultato: spalti gremiti di appassionati, tra i quali spicca il ct della Nazionale Italiana Gustavo Spector nonché presidente della Spector Padel House e il fenomeno dell’APT Tolito Aguirre.

Segue la VIP AM del lunedì che ha visto la partecipazione di Billy Costacurta, Massimo Paganin, Beppe Bergomi, Marco Parolo, Nicola Legrottaglie, Cristian Zenoni, Claudio Galli, Davide Paniate, i giornalisti Mino Taveri, Simone Redaelli e Marco Cattaneo e tanti amici, tutti uniti dalla passione per il Padel e dallo scopo dell’evento che è quello di raccogliere fondi per la Fondazione P.U.P.I., un’organizzazione non profit fondata da Javier Zanetti e sua moglie Paula a favore dei bambini più poveri e disagiati. Partecipa per la prima volta la coppia Gigi Di Biagio-Cristian Brocchi e vince al tie break contro la coppia Cristiano Doni-Andrea Manzoni dopo 30’ di gioco incalzante.

Ora Luxury Padel Open, ideato e realizzato da Genny Di Napoli e Davide Bettolini, con i partner storici Studio BeDa, Cusani 10, Fisiocream, Acqua San Bernardo, Basepadel, Light Padel e i nuovi Allianz Bank e Referi, si prepara alla nuova tappa allo Sporting Club di Tolcinasco. L’appuntamento, da non perdere, è a giugno.