Lost, in mezzo a tanti misteri la maledizione dei Boston Red Sox

la ricorrenza

Poco sport nella serie tv cult uscita nel settembre del 2004, ma un riferimento importante al baseball

© Getty Images Il 22 settembre 2004 andava in onda in America la prima puntata di Lost, serie tv di fantascienza che ha lasciato un'importante eredità negli show che vediamo anche oggi. Nelle sue 121 puntate compare davvero poco sport anche se l'unica vera citazione ha un impatto profondo sul suo protagonista, Jack Shephard (interpretato da Matthew Fox). Parlando del cattivo rapporto col padre Christian, il medico-eroe del telefilm dice a un altro dei naufraghi, Sawyer: "Mio papà ha vissuto tutta la vita odiato dalle persone, ne era consapevole ma invece di fare qualcosa dava la colpa al destino. E per confermare la cosa ripeteva sempre questa frase: 'Ecco perché i Red Sox non vinceranno mai le World Series".

La maledizione dei Boston Red Sox era molto nota nel baseball americano perché la franchigia del Massachussets è stata 86 anni (dal 1918 al 2004) senza vincere un campionato: c'era chi credeva che questa coincidenza fosse dovuta alla cessione di Babe Ruth ai New York Yankees nel 1920. La maledizione poi fu spezzata proprio nel 2004, anno di uscita di Lost e gli autori approfittarono della cosa per inserirla nello show.

In una puntata successiva, per dimostrare a Jack che avessero accesso al mondo esterno, gli abitanti dell'isola gli fecero vedere una VHS in cui i Boston Red Sox festeggiavano proprio la vittoria delle World Series del 2004.