La Lombardia celebra Parigi 2024 e pensa a Milano-Cortina 2026: "Abbiamo creato un nuovo modello che stanno imitando tutti"

"Dal 1956 a oggi le Olimpiadi sono l'unica occasione in Italia per realizzare grandi opere sportive. Solo quando ci mettiamo in moto per queste occasioni, allora qualcosa si sblocca. Quando abbiamo vinto nel 2019 la candidatura, abbiamo presentato un master planning che prevedesse l'utilizzo del 92% di impianti già esistenti e l'8% da realizzare come il Pala SantaGiulia - spiega il numero uno dello sport italiano -. Purtroppo abbiamo avuto poca fortuna visto il Covid e l'incremento dei prezzi, ma siamo comunque in linea con i tempi previsti. Questo modello di Olimpiadi allargate è l'unico sostenibile e basta vedere da Los Angeles 2028 e dalle Alpi Francesi 2030 che vede gli impianti a lunga distanza. Un altro esempio è quello della Fiera che ospiterà le gare di pattinaggio velocità e che, abbattendo due capannoni, ha permesso di creare uno spazio che potrà esser utilizzato per molti eventi".