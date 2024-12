Linee di vetta: CAI Eagle Team, stasera su Focus Tv il richiamo dell'impossibile

In attesa dell'imbarco per il Sudamerica e per il campo base patagonico di El Chaltén, il docufilm di Focus offre al grande pubblico televisivo (oltre che agli appassionati di montagna e di alpinismo) l’occasione di vivere nel modo più intenso le emozioni, le gioie, le fatiche, i dolori e i sorrisi che la montagna sa offrire, attraverso gli occhi dei quindici finalisti e poi ancora le speranze e le aspettative per il premio finale, soltanto per sei di loro: un’avventura dalle premesse fantastiche ma in procinto di diventare realtà grazie alle doti fisiche, mentali e umane messe a dura prova dal cammino formativo e dai suoi vari moduli che hanno spaziato in lungo e in largo (ma soprattutto in alto) nel contesto ambientale dell'intero arco alpino.