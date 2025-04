La Patagonia di Eynard: "Abbiamo guardato in su e non c'era più nulla da scalare!"

DARIO: Quando ci siamo messi a tavolino per elaborare i progetti da affrontare in Patagonia, avevamo sul tavolo una serie di opzioni. Alcune con più possibilità di successo, altre meno. Matteo aveva in mente il Cerro Piergiorgio e il completamento di questa via. Quando ha proposto questo progetto, ovviamente ne sono stato entusiasta. La parete mi ha subito affascinato per la sua bellezza e imponenza, che già in fotografia fanno impressione. C’è sempre un mix di emozioni, di paura, di voglia di mettersi alla prova. Però dall’altra parte sai che come compagni di cordata hai alpinisti che hanno un’esperienza di oltre quindici anni in Patagonia. Tutte cose alla fine mi hanno fatto dire: “Ok, dai, voglio buttarmi anch’io in questo progetto”, che aveva però probabilità bassissime di riuscita. Quando siamo arrivati in Patagonia, è stato tutto un alternarsi di entusiasmo ed esitazioni, all'insegna del “No, non ci riusciremo mai”.