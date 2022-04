Kickboxing, il 30 aprile a Milano nuovo evento targato PetrosyanMania

l'evento

All'Allianz Cloud la Gold Edition con la leggenda K1 di tutti i tempi: match clou contro il turco Aydin

Sul ring più ambito a livello italiano ed Europeo, il 30 aprile 2022 torna a combattere la leggenda della K1 di tutti i tempi: Giorgio Petrosyan, all'Allianz Cloud per l'evento numero 1 in Italia! Saranno tantissimi i campioni di tutta Europa a salire sul ring con match mozzafiato, assicuriamo una card da brividi! Il main event della serata sarà proprio il match che vedrà Giorgio Petrosyan con il suo record di 104 vittorie (41 per ko), 2 pareggi, 3 sconfitte, 2 No Contest affrontare l’atleta turco Fatih Aydin. ufficio-stampa

Tra i nomi più attesi ci saranno:

- Mirko Flumeri (Team Multi Fight Petrosyan) che incontrerà il francese Thomas Van Nijnatten

- Fabrizio Ruggiero (Team Multi Fight Petrosyan) che affronterà Antonio Gravela (SSD Dynamic Center Italia) nel titolo Italiano Wako Pro categoria 62 kg

- Andrea Festa (Team Multi Fight Petrosyan) che sfiderà il campione in carica Emanuele Lulaj, atleta Italo/Albanese (ProKick Team Campoglia), per il titolo Italiano Wako Pro categoria 78 kg

- Hysni Beqiri (Kosovo/Svizzera) VS l’italiano Claudio Ivaldi del team Sanpayak Cangelosi

- A rappresentare l’armenia, terra natale di Petrosyan, saranno anche presenti Arman Hambaryan, Sargis Vardanyan e Zhora Akopyan.

ufficio-stampa

Anche un match femminile in programma con la forte atleta italiana, campionessa europea di Savate e Kickboxing, 5 volte campionessa Mondiale Wako e 2 volte Japan K1 e 3 volte campionessa mondiale di Savate

Nella card saranno presenti anche match di Muay Thai e MMA.