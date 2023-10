Kickboxing: a Milano arriva PetrosyanMania Gold Edition

KICKBOXING

Armen Petrosyan combatterà contro lo spagnolo Sergio Sanchez che vanta al suo attivo 6 titoli mondiali ISKA e WAKO pro

© ufficio-stampa Il 25 novembre prossimo all’Allianz Cloud di Milano si terrà PetrosyanMania Gold edition, gala internazionale di sport da combattimento, ideato e organizzato dai fratelli e campioni Giorgio ed Armen Petrosyan che da anni lavorano a questo show, divenuto ormai uno tra gli eventi più attesi dell’autunno meneghino. PetrosyanMania Gold Edition sarà il maggior evento di Kickboxing del 2023 in Italia e si gareggerà per ottenere due titoli mondiali WAKO pro e un titolo italiano WAKO pro.

Questa manifestazione, fortemente voluta da Armen Petrosyan, fratello minore del 14 volte campione del mondo e leggenda contemporanea dello sport, Giorgio, che si occupa di tutta l’organizzazione, ha un enorme valore affettivo per i campioni italiani venuti da lontano che desiderano far vivere a tutti i loro fan, ai praticanti e amanti di questo sport un momento speciale di interesse internazionale.

In questa occasione Armen Petrosyan 4 volte campione ISKA world title e due volte campione mondiale WAKO pro. avrà al suo fianco il fratello Giorgio che sarà all’angolo a sostenerlo nella complessa gara contro lo spagnolo Sergio Sanchez che ha combattuto 110 volte e ha al suo attivo ben 6 titoli mondiali ISAKA e WAKA pro. L’evento si aprirà alle 18.30 e dalle 21 e 30 sarà in diretta mondiale su DAZN e vedrà combattere tra gli altri anche Fabrizio Ruggiero per il WAKO pro World title contro Wassim El Mestari e Riccardo Fumagalli contro Andrea Festa per il titolo italiano.

I biglietti sono in vendita sul sito www.clappit.it