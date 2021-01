Italia verso l'esclusione dalle Olimpiadi: atleti senza inno e bandiera

TOKYO 2021

Si va verso l'esclusione dall'Italia dalle Olimpiadi: è questa la decisione del Cio che verrà ufficializzata mercoledì alle 17:30. Senza un decreto legge in 24 ore che risolva la questione dell`autonomia del Coni la figuraccia sarà globale. Gli atleti come Federica Pellegrini o Gregoria Paltrinieiri, giusto per citarne due, potranno gareggiare solo come atleti indipendenti senza bandiera e inno come successo alla Bielorussia di Lukashenko e la Russia degli scandali doping.

Una figuraccia mondiale anche in ottica di Milano-Cortina 2026 e vorrebbe dire anche la sospensione dei finanziamenti del Cio all'Italia. Insomma, una situazione delicatissima che solo il governo potrebbe sbloccare in extremis perché a Losanna hanno tutto pronto per ratificare l'esclusione dell'Italia dalle prossime Olimpiadi. Un caso politico senza precedenti visto che il decreto per dare autonomia al Coni è pronto, ma non viene ancora approvato.