Incidente Zanardi: i carabinieri indagano su dinamica e organizzazione della tappa

RICOSTRUIRE

I carabinieri starebbero acquisendo un video amatoriale sull'incidente occorso ad Alex Zanardi durante una tappa della staffetta Obiettivo tricolore. Secondo quanto si apprende si tratta di immagini che potrebbero chiarire la dinamica dell'incidente che questo pomeriggio ha coinvolto il pilota 53enne, ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Siena. I carabinieri starebbero inoltre facendo verifiche sulle modalità organizzative dell'evento.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Serena Menicucci che ha effettuato un sopralluogo sul luogo dell'incidente. Intanto è stato portato in ospedale e sottoposto per gli esami tossicologici di rito il conducente del camion contro il quale si è scontrato Zanardi mentre era in handbike.