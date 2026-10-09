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Il grande hockey torna a Milano, Fiera Ice Arena palcoscenico per l’esordio casalingo del Milano Hockey Club

Il Milano Hockey Club in campo questa sera nella nuova casa per gli sport su ghiaccio a Milano, realizzata da Fondazione Fiera Milano

09 Ott 2026 - 15:10
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Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un nuovo spazio dedicato agli sport del ghiaccio, aperto a tutti, giovani e famiglie, che consente anche al Milano Hockey Club di tornare a giocare davanti al proprio pubblico.

Appuntamento a questa sera, alle 19:45, quando il Milano Hockey Club esordirà nella sua nuova casa, la Fiera Ice Arena, contro l’Hockey Club Innsbruck, in una gara valida per il nono turno dell’Ice Hockey League, importante campionato europeo di hockey su ghiaccio, al quale partecipano squadre provenienti da Austria, Ungheria, Slovenia e Italia. L'esordio casalingo arriva dopo un avvio di stagione interamente disputato in trasferta, con otto gare che hanno già visto il Milano Hockey Club confrontarsi con alcune delle compagini più quotate della competizione. La partita contro l’Innsbruck sarà il primo di due impegni casalinghi ravvicinati: domenica 11, infatti, alle ore 17:00, è in programma l’attesissimo derby italiano contro l’Hockey Club Bolzano.

A testimonianza del legame tra Fondazione Fiera Milano e il Milano Hockey Club, il logo della Fondazione sarà presente sulle maglie dei giocatori, sulla superficie ghiacciata e sulle balaustre della nuova arena. Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, esulta e dichiara orgoglioso: "Detto, fatto. Abbiamo mantenuto la promessa di lasciare a Milano una vera eredità sportiva e infrastrutturale dei Giochi Olimpici, trasformando l'entusiasmo e la passione dei milanesi in un'opportunità concreta per il territorio. Con la Fiera Ice Arena abbiamo mantenuto accesa la Fiamma Olimpica, dando vita a una struttura che ha ottenuto anche la nuova omologazione FISG-CONI per sette discipline sportive, a conferma della sua vocazione multidisciplinare. Ma questo investimento ha anche un significato più ampio: rafforza la riconoscibilità di Fiera Milano e il suo legame con il territorio, ampliandone il ruolo oltre la tradizionale attività fieristica. Da oggi, per tante famiglie, dire “andiamo a pattinare in Fiera” diventerà naturale. È proprio questo il nostro obiettivo. Vogliamo che la Fiera sia sempre più un luogo da vivere nella quotidianità, un punto di riferimento non soltanto per le imprese e gli operatori economici, ma anche per lo sport, il tempo libero e la comunità".

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