Il Giovanardi e la solidarietà anticovid nella domenica della Ghirlandina

“Senza frusta con il cuore”, lo slogan lanciato con successo mediatico, di pubblico e critica dal Circuito ippico-benefico delle Stelle calza a pennello per la bellissima manifestazione organizzata all'Ippodromo Ghirlandina di Modena per domenica 25 aprile. Oltre alla Corsa delle Stelle a cui parteciperanno dodici trottatori e altrettanti guidatori, uomini e donne, non professionisti animati solo dalla loro grande passione, si disputeranno altre otto gare con al centro, ore 17, il Gran Premio Tito Giovanardi che regalerà al vincitore ben 64mila euro. La giornata di corse si terrà nel pieno rispetto delle normative relative all'emergenza sanitaria e vedrà la partecipazione della politica locale e regionale, con un piacevole contorno artistico tra musica e spettacoli. dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli), dell'arte e dello spettacolo e della società civile. Una commistione resa possibile dalla bellezza, dal fascino e dalla magia dei cavalli ma soprattutto dalla causa benefica della manifestazione, intitolata "Modena nel Cuore “volta a sensibilizzare e raccogliere proventi per il Fondo Alimentare di Solidarietà Anticovid del Comune di Modena.