«Il progetto “Per Ema - Anyone can skate”, nasce dal sogno dei tre soci del Polar Park di rendere inclusivo il Natale sul ghiaccio. Siamo onorati di essere stati scelti da Procter & Gamble e Lidl e che tramite l’associazione ETS “Lo Spirito di Stella” riusciremo a portare il nostro pattino “Polar Wings” in tutta Italia, consentendo a tutte le persone con una disabilità motoria, che siedono su sedia a ruote, di poter provare l’esperienza del pattinaggio. Desideriamo ringraziare anche tutte le persone e le istituzioni che hanno sposato questo progetto. La loro fiducia è stata fondamentale per ottenere questo risultato che vogliamo condividere con tutte le piste che hanno creduto nel progetto e mandare un pensiero ad Emanuele a cui il pattino Polar Wings è dedicato e che siamo certi che da lassù ha reso possibile tutto questo» conclude Filippo Nicastro, responsabile Polar Park.