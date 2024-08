Il dragon boat mondiale torna a Ravenna-Standiana con il 14th IDBF DB Club Crew World Championship 2024

14th IDBF DB Club Crew World Championship

© Ufficio Stampa Dal 3 all’8 settembre 2024, Ravenna diventerà nuovamente il centro nevralgico del dragon boat internazionale, ospitando la 14ª edizione del IDBF Dragon Boat Club Crew World Championship (CCWC). Questo evento di risonanza globale vedrà la partecipazione di 172 team provenienti da 32 nazioni, con oltre 7000 atleti impegnati in quasi 500 gare. Organizzato sotto l'egida della Federazione Internazionale di Dragon Boat IDBF e della Federazione Italiana di Dragon Boat FIDB, con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna, l'evento conferma ancora una volta la città come epicentro di questa antica e affascinante disciplina.

Programma e dettagli della Manifestazione

Gli equipaggi partecipanti saranno protagonisti di sei giorni di gare intense e spettacolari a bordo delle lunghe piroghe di origine cinese con pagaia monopala (canoe a 10 o 20 posti dall'affascinante forma di drago). Il programma prevede gare sulle distanze dei 2 km, 500 metri e 200 metri, in tutte le categorie previste, dagli atleti junior ai senior D, su imbarcazioni standard boats e small boats (di lunghezza variabile da 8 a oltre 18 metri). Le squadre, composte da 10 o 20 vogatori, un tamburista e un timoniere, lavorano in perfetta armonia, sincronizzando i loro movimenti con il ritmo del tamburo. La coordinazione fra tutti i membri dell’equipaggio è fondamentale per lo svolgimento della gara; solamente con il forte senso di coesione e collaborazione che contraddistingue questa disciplina, si rende possibile raggiungere il traguardo.

Le competizioni si terranno presso il bacino della “Standiana”, location già collaudata e apprezzata per le sue eccellenti caratteristiche tecniche. Oltre alle gare, saranno organizzati eventi collaterali che arricchiranno ulteriormente l'esperienza dei partecipanti e dei visitatori, tra cui cerimonie di apertura prevista per il 2 settembre con la sfilata di tutte le squadre, e quella di chiusura il giorno 8 settembre; nell’area sarà presente un’area commerciale e gastronomica dove tutti potranno apprezzare le specialità Italiane.

© Ufficio Stampa

Un'Occasione d’Oro per lo Sport e il Turismo della Regione

L'evento non rappresenta solo un momento di grande rilevanza sportiva, ma anche un'importante opportunità per il turismo e l’economia della regione. Il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna è stato fondamentale per la realizzazione di questa manifestazione, che si inserisce perfettamente nel progetto "Sport Valley". L’affluenza prevista di atleti, accompagnatori e appassionati rappresenterà un’importante iniezione di vitalità per l’intero territorio.

Il Logo e il Valore Simbolico del Mosaico

Il logo dell'evento, creato appositamente per questa edizione, è un omaggio alla città ospitante e alla sua storia millenaria. Il design incorpora elementi del mosaico, simbolo distintivo di Ravenna e della sua tradizione artistica. Il logo veicolato in tutta la comunicazione, conferisce ulteriore valore all’evento e a promuove l’identità culturale della città.

Le Radici del Dragon Boat e l’inclusività

Il dragon boat affonda le sue radici nella Cina antica, dove nacque oltre duemila anni fa come rituale in onore del poeta e patriota Qu Yuan. Da allora, questa disciplina si è diffusa in tutto il mondo, trasformandosi in uno sport agonistico che unisce tradizione, lavoro di squadra e prestazioni atletiche. Ogni equipaggio, composto da 10/20 vogatori, un tamburino e un timoniere, rappresenta un perfetto esempio di sincronizzazione e collaborazione, elementi fondamentali per il successo in gara.

Uno degli aspetti più significativi del dragon boat è il suo forte valore inclusivo e sociale. La disciplina abbraccia una visione dello sport come strumento di integrazione e superamento delle barriere, come dimostrato dalla partecipazione di equipaggi “Paradragons”, composti da atleti con disabilità, e delle “Pink Ladies”, donne che hanno affrontato il tumore al seno. Queste categorie speciali non solo competono al massimo livello, ma rappresentano anche un potente simbolo di resilienza, solidarietà e spirito di squadra.

Il Bacino della Standiana

La Standiana è un ampio bacino d’acqua con un’estensione di 2.500 metri di lunghezza e 700 metri di larghezza e un campo olimpico di canottaggio a 8 corsie, considerato uno dei campi di gara da canottaggio più attrezzati d’Europa. Il suo parco è inserito in un prezioso contesto naturalistico che ospita numerose specie di fauna locale ed è vicino a città d’arte e rinomate destinazioni turistiche come Ravenna, Cervia (Ra) e Milano Marittima (Ra), nonché ad attrazioni come il parco divertimenti Mirabilandia, Savio (Ra) (https://www.mirabilandia.it).

© Ufficio Stampa

Antonio De Lucia – Presidente Federazione Italiana FIDB

Negli ultimi due anni la Federazione Italiana Dragon Boat è tornata ad essere un punto di riferimento dell'attività internazionale di questo sport dalle mille caratteristiche ed opportunità, già presente nel 2014 sul bacino della Standiana con i mondiali per club che segnarono il primo grande evento della storia del nostro sport.

L'organizzazione dell'Europeo lo scorso anno ed il Mondiale per club di quest'anno, cioè due grandi eventi consecutivi assegnati alla stessa nazione costituisce un fatto unico, mai successo prima, che testimonia l'impegno e la fiducia riposta non solo nella nostra federazione e nel suo Comitato Organizzatore, ma anche nel sostegno fondamentale dell'APT della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ravenna, in rappresentanza di un territorio di grande vocazione sportiva, citiamo tra le tante la Sport valley e per gli appassionati degli sport motoristici la famosa Motor Valley.

Il mondiale di Ravenna 2024, con i sui 7.000 partecipanti, oggi viene considerato come il più grande evento di sempre, al quale stiamo lavorando per realizzare una esperienza sia sportiva che umana che resti nella memoria degli atleti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo parteciperanno a Ravenna 2024 Club Crew World Championship

Claudio Schermi - Presidente Federazione Internazionale IDBF in carica da inizio anno

Dopo il mondiale 2014 e gli europei dello scorso anno che hanno fatto da banco di prova, torniamo a Ravenna con un altro campionato mondiale. I nostri eventi portano sport di alto livello, cultura e soprattutto tanti atleti da tutto il mondo, con una ricaduta economica turistica sul territorio di oltre 20.000.000 di euro a fine stagione balneare. Grazie alla collaborazione che dura da anni della Federazione Internazionale IDBF, FIDB, Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna e Canottieri Ravenna, siamo pronti per questo straordinario evento sportivo che vedrà l’arrivo di oltre 10.000 persone da circa 35 nazioni. Ravenna offrirà ai nostri ospiti una esperienza straordinaria, che li accompagnerà per tutta la vita.

E‘ importante sottolineare che Dragon Boat è una disciplina sportiva che ha a cuore l’aspetto sociale e di inclusione. – aggiunge Claudio Schermi – Anche in questa competizione vedremo gareggiare la categoria delle “Breast Cancer Paddlers”, le magnifiche donne in rosa operate di tumore al seno, e quella dei “Paradragons”, i nostri fantastici pagaiatori affetti da disabilità fisica, psicologica, neurologica, sensoriale, dello sviluppo o intellettiva, che realizzano il sogno di gareggiare in un programma completamente integrato con le altre categorie, senza alcuna separazione, cosa ancora oggi non fattibile nemmeno nelle competizioni olimpioniche. Questo è un risultato straordinario che va sottolineato anche per lo sforzo organizzativo necessario.

Dichiarazione congiunta dell’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini e del capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, Giammaria Manghi

Un evento che porta il Bacino delle Standiana nel mondo – commentano l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini e il capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, Giammaria Manghi - e lo candida ad essere il punto di riferimento internazionale del canottaggio agonistico. Il Mondiale Dragon Boat arricchisce il calendario 2024 della nostra Sport Valley con la sua originalità e spettacolarità e mi piace pensare che per i 7.000 atleti attesi e tutto lo staff questa sia anche un’opportunità per scoprire Ravenna e i suoi splendidi monumenti Unesco che tutto il mondo ammira con stupore.

Dichiarazione di Giacomo Costantini, Assessore a Turismo e Sport del Comune di Ravenna

Siamo molto contenti di poter ospitare nuovamente questa manifestazione, che porterà nella nostra città atleti da ogni parte del mondo. Pensiamo che la Standiana possa essere da questo punto di vista un impianto strategico per tutta la Regione Emilia-Romagna per gli sport che dal Dragon Boat al Canottaggio possono qui trovare uno dei migliori bacini d'Europa con a supporto un sistema turistico di eccellenza.