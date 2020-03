Il coronavirus ferma lo sport: la giornata

CORONAVIRUS E SPORT

TEMPO REALE

I primi casi di positività al coronavirus, nei giocatori delle squadre dei top campionati europei e non solo hanno portato al rinvio di Champions ed Europa League e dei top campionati europei. Ma lo stop ha investito praticamente tutte le discipline sportive: ecco l e notizie di giornata da tutto il mondo.

19:11 IL CIO INTERROMPE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE DI PUGILATO

Il gruppo di lavoro del Cio che sovrintende alla boxe olimpica dopo il commissariamento dell'Aiba ha deciso lo stop immediato del torneo di qualificazione ai Giochi che si stava svolgendo nella Copper Arena di Londra. L'annuncio e' arrivato dopo che oggi si erano gia' disputati dei match, e in due di questi l'azzurro Salvatore Cavallaro (75 kg) era stato eliminato dall'armeno Arman Darchinyan, mentre Giordana Sorrentino (51 kg) aveva prevalso sull'armena Anush Grigoryan. La commissione ha precisato che sono rinviati anche il torneo di qualificazione delle Americhe, che doveva cominciare a fine mese a Buenos Aires e quello dei 'ripescaggi' mondiali di maggio a Parigi.

18:31 CICLISMO, CANCELLATO IL TOUR DI ROMANDIA

Altra corsa che salta nel calendario del ciclismo su strada. Si tratta del Tour di Romandia, che avrebbe dovuto svolgersi tra il 28 aprile e il 3 maggio ed è invece stato cancellato.

18:13 ANCHE MICHELA PERSICO POSITIVA AL CORONAVIRUS

Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, è risultata positiva al tampone del coronavirus. Lo ha comunicato lei stessa con un video. Anche lei è asintomatica, sta bene e da qualche giorno era in quarantena volontaria.

18:05 LEGA SERIE A RACCONTA AIUTI DAL CALCIO

Attraverso la campagna .weareoneteam, patrocinata dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanita' e dalla Protezione Civile, la Lega Serie A sui propri social raccontera' il contributo del mondo del calcio a supporto delle strutture ospedaliere, dei medici, degli infermieri e di tutto il personale ospedaliero, ogni giorno in prima linea nella sfida impegnativa contro il coronavirus. La Lega Serie A, si legge in una nota, intanto ringrazia tutte le societa' per l'impegno e per le innumerevoli iniziative a sostegno dei diversi ospedali sparsi sul territorio italiano.

17:52 LEGA SERIE A: "FINIRE IL CAMPIONATO NONAPPENA POSSIBILE"

I venti club di Serie A, riuniti in assemblea in videoconferenza, "hanno ribadito all'unanimita' la volonta' di portare a termine il campionato, non appena le disposizioni delle autorita' governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno". Questa e' la posizione della Lega Serie A alla vigilia della riunione di domani convocata dall'Uefa. Nel corso dei prossimi giorni, rende noto la Lega, inoltre "prenderanno il via i tavoli di lavoro, costituiti la scorsa settimana, che riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Societa' e per la stessa Lega Serie A".

17:48 BASKET, MESSINA: "ITALIA COESA, MA E' COME IN GUERRA"

"Questa situazione di emergenza ci ha unito tutti in Italia, c'e' un forte senso di appartenenza, voglia di stare assieme, e di gratitudine, direi ammirazione per i medici, infermieri, per le persone che lavorano negli ospedali perche' stanno fronteggiando una crisi seconda a nessun'altra. E' un po' come essere in guerra. Esiste un forte senso di emergenza che tutto il paese sta cercando di vivere con coesione". E' il ritratto che Ettore Messina, coach dell'Ax Milano ed ex assistente ai San Antonio Spurs, fa dell'Italia a SportsCenter su Espn, la trasmissione sportiva piu' seguita negli Stati Uniti. "Noi siamo in quarantena - aggiunge - ma abbiamo la fortuna di far parte di una organizzazione valida, nessuno e' rimasto solo".

17:36 MERTENS RINGRAZIA I MEDICI DI NAPOLI CON UN VIDEO

Dries Mertens in un video ringrazia i medici in prima linea a Napoli per il covid19. L'attaccante del Napoli ha diffuso un videomessaggio riportato dal sito "Tuttonapoli.net". "Ho visto - dice Mertens - tutti i video che stanno facendo su di voi, mentre state aiutando tutti. So che e' un periodo difficile per voi, fate un grande lavoro, grazie per quello che state facendo. Non potete neanche stare vicini alle vostre famiglie, volevo dirvi grazie". Mertens in questi giorni e' a casa sua a Napoli e si allena sulla terrazza sul mare: ieri aveva postato un video piu' leggero, in cui faceva pesi in terrazza sollevando una magnum di vino, scrivendo "un pochino di vino e' la soluzione a molti problemi"

17:22 FIORENTINA LANCIA CAMPAGNA #STAIACASA

German Pezzella propone di leggere 'La metamofosis' di Pep Guardiola e Alia Guagni 'La quarta apocalisse' di Dustin Thomason che parla di un tema quanto mai di attualita': una malattia che si diffonde ad una velocita' allarmante. Sono i consigli che i due capitani della Fiorentina maschile e femminile lanciano all'interno della campagna '.StaiACasa' promossa dal loro club tramite i propri profili social. Si tratta di un'iniziativa per sensibilizzare tutti al rispetto delle regole per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, attraverso cui i vari giocatori e giocatrici viola propongono una lista di passatempi domestici, consigli di letture o musicali. I primi appunto sono il capitano German Pezzella, uno dei tre giocatori viola trovati finora positivi al test Covid-19, e la capitana Alia Guagni, entrambi punti fermi anche delle rispettive nazionali. Fra i consigli davanti allo schermo dati dal primo ecco la serie tv 'Suits' mentre la seconda, come piatto da cucinare, propone la sbriciolata di patate con salsiccia e pecorino. La lista dei passatempi domestici comprende anche qualche suggerimento musicale.

17:20 VALENCIA, GAYA': "SONO POSITIVO, IN ISOLAMENTO IN CASA"

"Confermo che sono risultato positivo al coronavirus. Sono isolato in casa e totalmente asintomatico. Ora, sono i nostri anziani che hanno piu' bisogno di aiuto e sono i casi gravi che devono essere seguiti dai nostri eroi della salute". Cosi' in un messaggio su Instagram il terzino del Valencia, José Gayà, ha annunciato la sua positivita' al coronavirus. "Ne' voglio dimenticare tutte le forze di sicurezza e tutte le persone che stanno rendendo possibile che al momento non ci manchi nulla. Sono i veri eroi di questa pandemia. Insieme saremo vittoriosi", ha concluso.

17:15 GRAVINA: "GRAZIE AI MINISTRI GUALTIERI E SPADAFORA"

Con il riconoscimento della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi anche per le societa' sportive come richiesto dalla FIGC, viene riconosciuto al calcio, al pari di altri comparti produttivi, lo stato di crisi dovuto all'emergenza COVID-19. Tale provvedimento rappresenta un primo passo concreto per consentire all'intero settore di fronteggiare questa difficile contingenza. "Desidero ringraziare - afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina - il Governo, il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e in particolare il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, dimostratisi sensibili verso le nostre istanze. Trovare soluzioni in grado di fronteggiare questa grave criticita' e' frutto di un continuo confronto con le istituzioni, cosi' come l'individuazione di altri provvedimenti economici e normativi che rilancino l'intero sistema, in perfetta sintonia con le esigenze del Paese". In virtu' di quanto disposto nel 'Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all`emergenza epidemiologica da COVID-19`, la scadenza e' stata spostata dal 16 marzo al 31 maggio. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

17:14 FINE CAMPIONATI OLTRE IL 30/6: LA UEFA CI PENSA

La Uefa, pronta a rinviare l'Europeo di questa estate, potrebbe consentire la conclusione dei campionati nazionali anche sforando il limite della stagione, fissato al 30 giugno. E' uno degli scenari emersi nel corso dell'assemblea della Lega Serie A, alla vigilia della riunione convocata dalla Uefa per decidere sul futuro della Champions, dell'Europa League e appunto del torneo continentale per nazionali. Fra le ipotesi c'e' anche che la Uefa chieda alle leghe di partecipare a coprire i danni derivanti dallo slittamento degli Europei, che potrebbero essere posticipati di qualche mese o al 2021.

16:10 BRASILE, SOSPESO IL CAMPIONATO PAULISTA

La federazione calcistica dello stado di San Paolo ha deciso lunedì mattina, in un incontro con i club della prima divisione statale, di sospendere la disputa del campionato Paulista per un periodo indefinito. La misura viene presa per ridurre al minimo gli effetti della nuova pandemia di coronavirus. La gara Guaranì-Ponte Preta in programma stasera è l'ultima prima dello stop.

16:00 CICLISMO: CANCELLATO ANCHE IL TOUR OF THE ALPS

"A seguito della situazione critica generata dall'epidemia di Coronavirus Covid-19, e delle relative misure assunte ieri dall'Unione Ciclistica Internazionale (Uci), il GS Alto Garda, società organizzatrice del Tour of the Alps, "prende atto dell'impossibilita' di svolgere la 44ª edizione della corsa a tappe Euro-regionale nelle date originariamente previste, dal 20 al 24 aprile 2020".

15:45 CALCIO: BUNDESLIGA FERMA FINO AL 2 APRILE

La Lega Calcio tedesca ha deciso di fermare Bundesliga e Bundesliga 2 almeno fino al 2 aprile a causa della pandemia da coronavirus.

15:20 MALAGÒ: "RINVIO TOKYO 2020, GIUGNO POSSIBILE DEADLINE"

"Nessuno poteva immaginare una situazione del genere. Si naviga a vista. Se c'è un piano B? Noi abbiamo due interlocutori, il Cio ed il comitato organizzatore, è sbagliato ed inelegante anticipare questo tipo di ragionamenti, la realtà è che nessuno sa da qui a uno, due, tre mesi come staranno le cose. Una deadline potrebbe essere il mese di giugno": così ai microfoni di Gr Parlamento il presidente del Coni, Giovanni Malagò sui Giochi di Tokyo alla vigilia del summit con il Cio. "Mancano 130 giorni - ha aggiunto - ma bisogna verificare come stanno le cose da qui a 60-70 giorni".

14:40 TENNIS, WTA: TORNEI SOSPESI FINO AL 2 MAGGIO

"A causa dello scoppio globale del coronavirus, i tornei WTA a Stoccarda, Istanbul e Praga non si terranno come previsto. Ci dispiace per tutti i nostri fedeli tifosi, giocatori, sponsor e tutti coloro che sostengono il tennis professionale femminile. A questo punto, il WTA Tour viene sospeso fino al 2 maggio. Prenderemo una decisione settimana prossima per quanto riguarda i rimanenti eventi WTA sui campi in terra battuta europea e continueremo a monitorare attentamente questa situazione e il suo impatto sul WTA Tour 2020"

14:00 CERIMONIA CONSEGNA FIACCOLA OLIMPICA AD ATENE SENZA PUBBLICO

Il comitato olimpico greco ha annunciato che la cerimonia della consegna della fiamma olimpica per i Giochi di Tokyo si svolgerà senza spettatori nel tentativo di contenere l'epidemia di coronavirus. Il comitato afferma che gli accreditamenti emessi per la cerimonia di giovedì prossimo allo stadio di Atene, dove si sono tenute le prime Olimpiadi moderne nel 1896, non sono validi. Anche il quartier generale dell'ente rimarrà chiuso da lunedi' fino a nuovo avviso. Il comitato ha cancellato il resto della staffetta della torcia olimpica la scorsa settimana a causa dei diversi assembramenti nel sud della Grecia per guardare il viaggio della torcia nei dintorni di Sparta.

13:52 THEREAU: "NON POSSO VEDERE MIO FIGLIO"

"L'Italia adesso si è chiusa ma noi lunedì e martedì scorso ci siamo allenati: adesso dopo il contagio dentro il nostro spogliatoio non possiamo più lasciare la nostra casa e dato che ci sono stati casi positivi siamo obbligati a restare per 15 giorni nelle nostre abitazioni, non posso vedere neppure mio figlio". Lo ha dichiarato al quotidiano francese La Provence l'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau,



13:40 TENNIS: ANCHE WIMBLEDON RISCHIA LA CANCELLAZIONE

Anche Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis al mondo, sta monitorando la crisi sanitaria, non escludendo di dover cancellare l'edizione di quest'anno. I Championships sono in programma dal 29 giugno al 12 luglio e per il momento l'organizzazione - il prestigioso All England Lawn Tennis Club (AELTC) - non ha ancora preso una posizione ufficiale. Ma, di fronte all'attuale incertezza, la portavoce del club, Eloise Tyson, ha ammesso che ogni eventualità è al vaglio. "Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità. I preparativi per organizzare il torneo anche quest'anno proseguono - ha dichiarato Tyson - Ma dobbiamo agire con responsabilità, nell'interesse di tutta la società. Se il governo ci chiederà di cancellare questa edizione, la nostra assicurazione ci garantirà di poter rimborsare i titolari dei biglietti e dei pacchetti di hospitality".

13:30 TRIATHLON: ATTIVITA' SOSPESE FINO AL 3 MAGGIO

Considerata l'evoluzione dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia di Coronavirus, il presidente della Fitri, federazione italiana triathlon, Luigi Bianchi e il Consiglio Federale hanno deciso di sospendere tutta l'attività federale fino al 3 maggio incluso

12:57 FIGC: RINVIATO CONSIGLIO FEDERALE DEL 23/3

La Figc ha deciso di rinviare a data da destinarsi il consiglio federale in programma lunedì 23 marzo. Lo ha comunicato la stessa federazione in una nota.



12:55 INTER, HANDANOVIC: "STIAMO A CASA E RACCOGLIAMO FONDI"

"E' un momento particolare e lo sappiamo. Godiamoci le nostre famiglie per quello che possiamo stando a casa. Partecipate con noi alla nostra raccolta fondi per l'ospedale Sacco. Anche con poco si può dare una mano. Grazie a tutti e restiamo a casa". Queste le parole in un video messaggio del portiere e capitano dell'Inter, Samir Handanovic, per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

12:47 BARI, CONDOGLIANZE PER LA MORTE DEL TIFOSO

"Il presidente Luigi De Laurentiis e tutta la SSC Bari si uniscono al dolore della famiglia e degli amici di Maurizio Pinto, grandissimo tifoso del Bari scomparso": il cordoglio del club biancorosso - pubblicato su Facebook - per la morte del 38enne di Turi (Bari), tra i più giovani morti per Coronavirus in Italia, ha alimentato una forte emozione nella comunità di tifosi dei galletti. Sulla pagina del club sono comparse decine di messaggi pieni di commozione, una foto di Pinto, e tanti pensieri per la famiglia oltre a inviti affinché non si sottovalutino le prescrizioni del governo e gli appelli a rimanere in casa

12:45 SHIFFRIN: "FARE DI PI Ù PER CONTROLLARE LA DIFFUSIONE"

"Folle per me che ci siano ancora persone là fuori che dicono che questa è solo una cosa sfuggente e che non si copre la bocca quando tossiscono o starnutiscono. Ironia della sorte, sembrano sempre essere le prime persone a lamentarsi di tutti gli inconvenienti che si trovano ad affrontare, senza fare nulla per mitigare la diffusione". Cosi' in un post su Instagram la sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin criticare chi non si rispetta le disposizioni per combattere il coronavirus

12:30 DRAMMA IN SPAGNA: MORTO ALLENATORE DELLE GIOVANILI, AVEVA 21 ANNI

Dramma in Spagna. E' morto Francisco Garcia, 21 anni, allenatore della giovanili dell'Atlético Portada Alta, club di Malaga, Era malato di leucemia, il coronavirus lo ha stroncato.

12:10 GALLINARI: "ORA COMPORTIAMOCI DA SQUADRA"

"La situazione è seria: in Italia i cittadini devono comportarsi nella maniera giusta e seguire le regole del governo. Non è solo una questione politica o di ospedali: dobbiamo comportarci come una squadra". Danilo Gallinari non dimenticherà facilmente la scena di mercoledì sera alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City, quando le squadre di Oklahoma Thunder e di Utah Jazz sono state fatte rientrare precipitosamente negli spogliatoi, quando la partita di Nba è stata improvvisamente annullata dopo l'ufficialità che Rudy Gobert, centro di Utah, era risultato positivo al coronavirus. "Non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo - ha raccontato il giocatore al New York Times - Eravamo tutti sotto shock. Forse io lo ero un po' di meno degli altri, sapendo quello che sta succedendo nel mio paese".

12:00 NBA POTREBBE FINIRE A LUGLIO

Le stagioni sportive professionistiche già ritardate in Nord America potrebbero avere una pausa ancora più lunga di quanto inizialmente previsto dopo che i funzionari federali hanno raccomandato di annullare tutti gli eventi che coinvolgono 50 persone o più per le prossime otto settimane. E' un periodo di tempo due volte pIù lungo dello stop di 30 giorni che NBA, NHL e Major League Soccer hanno deciso di mettere in atto la scorsa settimana in risposta alla pandemia globale di coronavirus, che ha già avuto un profondo impatto sui mercati finanziari statunitensi. La Nba si stava già preparando a giocare senza pubblico a partire dalla fine della scorsa settimana prima che il giocatore Rudy Gobert dello Utah Jazz non fosse risultato positivo per il virus, COVID-19. Il compagno di squadra dello Utah Donovan Mitchell e Christian Wood di Detroit sono anche loro risultati positivi. "Mi sento un po' meglio ogni singolo giorno. Vorrei aver preso questa cosa piu' seriamente", ha detto Gobert in un video pubblicato domenica. L'Nba ha già chiesto alle squadre la disponibilità degli impianti fino alla fine di luglio, segno che la Lega è pronta a prolungare la stagione molto a lungo se necessario. Queste richieste sono arrivate un paio di giorni prima che il CDC (centro di prevenzione e di controllo) facesse la sua ultima raccomandazione. La stagione regolare della NBA doveva concludersi il 15 aprile e le finali della NBA dovevano iniziare il 4 giugno, con la stagione terminata il 21 giugno o prima. Alcuni giocatori della NBA hanno trascorso la domenica a casa giocando ai videogiochi. Stephen Curry di Golden State, ha esortato i tifosi a continuare a prendere sul serio la pandemia

11:55 ANCHE LA SERBIA FERMA TUTTO IL CALCIO

La Federcalcio serba ha annunciato di aver sospeso tutti i campionati di calcio e calcio a 5 e ha imposto a tutti i club la sospensione degli allenamenti e il divieto di radunarsi.

11:52 STOP CALCIO IN MESSICO, AUSTRALIA A PORTE CHIUSE

Le ricadute della pandemia da coronavirus hanno i loro effetti in tutto il mondo. I massimi dirigenti del calcio messicano hanno deciso lo stop fino a nuovo avviso. "La presidenza esecutiva di Liga MX e Ascenso (secondo livello), in stretta collaborazione con il ministero della salute, ha deciso di sospendere tutte le partite di campionato", ha detto la Liga MX in una dichiarazione, aggiungendo che anche la principale divisione femminile del Messico è stata rinviata dopo la partita tra America e Cruz Azul di domenica. In Australia la A-League, il massimo campionato australiano, continuerà a giocarsi ma a porte chiuse fino al termine della stagione. E' quanto deciso dalla Federazione in vista delle ultime sei giornate di campionato davanti all'emergenza coronavirus. Il torneo sarà intanto sospeso per due settimane visto il periodo di quarantena imposto alle squadre di Wellington Phoenix e Melbourne Victory dopo la gara giocata ieri in Nuova Zelanda, con i primi che hanno accettato di rimanere in Australia fino alla fine del campionato.

11:50 STELLA ROSSA E PARTIZAN BELGRADO IN ISOLAMENTO

In Serbia, all'indomani della proclamazione dello stato di emergenza per l'epidemia di coronavirus, Stella Rossa e Partizan - le due squadre di Belgrado che sono le più importanti del Paese - sono in isolamento, con l'interruzione di ogni attività e allenamenti. Nessun giocatore dei due club può lasciare il Paese. Le ultime partite del campionato serbo si sono svolte senza pubblico, ma finora non sono state prese ancora decisioni precise sul prosieguo del torneo.

11:40 BASKET: CREMONA, RICOVERATO IL PRESIDENTE VANOLI

E' ricoverato in ospedale in attesa del risultato del tampone per il Coronavirus Aldo Vanoli, presidente della squadra di basket Vanoli Cremona, che milita in serie A. E' stato lui stesso con una telefonata ad avvisare La Provincia di Cremona: "sono in ospedale a Cremona. Non ho la febbre alta, ma non mi passa da diversi giorni e mi hanno ricoverato. Mi hanno fatto il tampone e tutti gli accertamenti del caso. Stiamo a vedere". Vanoli si era già messo in isolamento volontario da qualche tempo. Sulla possibilità che il campionato possa riprendere ha spiegato che "è molto difficile dire cosa possa succedere. Venerdi' abbiamo completato la sanificazione del palazzetto". "E' una decisione che spetta alla Lega - ha aggiunto - e deve essere collegiale. Vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane".

11:15 SQUADRE CINESI RIENTRANO

Diverse squadre di calcio cinesi che avevano lasciato il paese quando è esploso il contagio da coronavirus stanno rientrando, mentre la pandemia cresce esponenzialmente fuori dalla Cina. Il club di Wuhan, la città dove si è manifestato per la prima volta il virus, si stava allenando in Spagna dalla fine di gennaio, ma e' ripartito nello scorso fine settimana, dopo che la malattia si è diffusa in quel paese. Il Wuhan Zall ha programmato di allenarsi a Shenzhen, nel sud-ovest della Cina. Il ritorno in Cina è tuttavia reso difficile dal taglio di numerosi collegamenti aerei, nonchè dalla rigorosa quarantena imposta ai passeggeri che arrivano in Cina dall'estero. Il Wuhan Zall è stato quindi bloccato ieri a Francoforte (Germania), affermano diversi media cinesi. Tra i club cinesi che hanno deciso di tornare ci sono i campioni in carica, il Guangzhou Evergrande, ed i vice del Beijing Guoan. Oggi è tornato anche il Guangzhou, che si è allenato nelle ultime settimane a Dubai. A causa del coronavirus, l'inizio della stagione cinese della Super League, prevista per il 22 febbraio, è stato rinviato a una data da decidere. Secondo i media, il campionato potrebbe iniziare a porte chiuse a maggio. La nazionale cinese si sta ancora allenando a Dubai.

11:10 MCLAREN, STA BENE IL MEMBRO DEL TEAM POSITIVO AL COVID-19

La McLaren ha reso noto che il membro del team risultato positivo al coronavirus alla vigilia del GP d'Australia "sta recuperando bene e non presenta sintomi". Le 14 persone entrate in contatto con lui sono rimasti in quarantena a Melbourne.

10:18 TOMMASI: "IMPOSSIBILE RIPARTIRE AD APRILE"

Damiano Tommasi, presidente AIC, ha parlato a Che tempo che fa: "Impossibile tornare a giocare il 5 aprile, l'auspicio è maggio o giugno se andrà bene. Speriamo che la Uefa capisca di rinviare l'Europeo".

10:00 GRAVINA: "DA NON ESCLUDERE STOP DEFINITIVO CAMPIONATI"

L'Italia è ancora in piena emergenza coronavirus e il governo del calcio sta studiando le varie ipotesi per capire se, quando e come far ripartire i campionati. "Non sono in grado di escludere nulla, neppure lo stop definitivo dei campionati. La data del 3 aprile mi sembra troppo ravvicinata per ripartire: forse a maggio" le parole di Gabriele Gravina, numero uno della Figc, a Radio Anch'io Sport.

09:10 CANNAVARO DALLA CINA: "SCONFITTA LA PANDEMIA SEGUENDO LE REGOLE"

Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou Evergrande, ha parlato al Mundo Deportivo. "Adesso è quasi tutto normale, vedi gente nei ristoranti anche senza mascherina. In Cina hanno sconfitto la pandemia perché hanno seguito le regole delle autorità e lo hanno fatto tutti insieme. Il campionato? Speriamo di ricominicaiare a maggio. La Polizia può arrivare in qualsiasi momento e misurarti la temperatura. Ora penso all'Italia e ai miei parenti".,

09:00 DONADONI: "IN CINA TORNATO IL SERENO"

Roberto Donadoni, allenatore dello Shenzhen, ha parlato al Corriere della Sera: "In Cina ho visto che la situazione è tornata alla normalità quando siamo rientrati dal ritiro europeo. Ad aprile dovrebbe riprendere il campionato. Portano la mascherina ma è così sempre, fa parte della loro cultura. Copiare la Cina? Mi viene da sorridere: la cosa importante è limitarsi ad avere buon senso. Sono preoccupato per i miei familiari in Lombardia ma bisogna fare ciò che ci consigliano".