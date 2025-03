Il clamoroso annuncio del campione Frankie Dettori: "Costretto a dichiarare il fallimento"

"Sono deluso e imbarazzato ma costretto a dichiarare bancarotta". Sono le parole a sorpresa di Frankie Dettori, storico fantino italiano e tra i più vincenti al mondo. Colpa del debito accumulato con l’Hmrc, l’ente di riscossione britannico: dopo una lunga trattativa non è stato trovato un accordo che evitasse al 54enne milanese di presentare l'istanza di fallimento. "Sono sollevato di poter porre fine a questa questione, ma so bene che questa decisione influenzerà la mia vita per i prossimi anni. Adesso però posso concentrarmi sulla mia carriera equestre internazionale" l'ulteriore commento.