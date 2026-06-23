Otto chilometri in stampelle ai Mondiali Hyrox: la sfida contro i limiti di David Wetherill

Alle gare svedesi di metà giugno è arrivato dopo un pesante infortunio all'anca e ha gareggiato come sempre accompagnato dalle stampelle e da un vistoso supporto alla scarpa sinistra, che lo aiuta a muovere la gamba debole. Non ha però mollato di un centimetro e ha completato la sua 13esima gara stagionale. Una striscia da applausi, come quelli che gli hanno riservato gli altri atleti all'ultimo traguardo, valsa il premio di “Inspirational athlete of the year” direttamente dal comitato organizzativo.