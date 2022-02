Hockey su ghiaccio: la "città olimpica" può perdere la sua squadra, a rischio l'Hockey Milano

HOCKEY SU GHIACCIO

Quello l’HC Pinè di sabato potrebbe essere l’ultimo atto del gllorioso club lombardo

di

Angiolo Radice

Dai gradoni del “palazzo” cantano spesso di storia e passione, promettendo che anche nel peggior momento non abbandoneranno mai il loro club. Ironia della sorte è però il club che sta abbandonando loro. Strano destino quello dei tifosi dell’Hockey Milano a solo pochi giorni dalla consegna della bandiera olimpica a cinque cerchi al Sindaco Sala e al Presidente di Regione Lombardia Fontana, di certo orgogliosi per la staffetta con Pechino che vedrà nel 2026 Milano insieme a Cortina al centro del mondo.

Un po’ meno orgogliosi però dovrebbero essere per un altro destino sportivo che appare segnato nella loro città. Tra poche ore infatti l’Hockey Milano potrebbe sparire dalla scena. Un pezzo di storia milanese che il prossimo 10 marzo compirebbe 98 anni costellati da un palmares che nessuna società di Hockey in Italia può vantare. 25 scudetti, 5 coppe Italia, 3 Supercoppe, 2 Spengler Cup, 2 campionati di Serie A2 e due campionati di B a cui vanno aggiunte le finali di Coppa Campioni del 1991 e ben due di Continental Cup nel 2001 e 2004. Negli ultimi sei anni il declino, lo sprofondo in una progressiva difficoltà principalmente per mancanza di investimenti economici. Ma non di interesse e passione. Perché i tifosi non hanno mai abbandonato le tribune del palazzo del ghiaccio al di là di risultati e categoria. E per questo motivo la Curva del Milano si sta preparando a salutare in grande stile quello che domani contro l’HC Pine’ (Stadio del ghiaccio Agora’ ore 20.30) potrebbe essere l’ultimo atto del Milano anche per dar prova del significato che il club e questa disciplina olimpica hanno per i milanesi. Nella naturale speranza che chi può e chi deve intervenga al più presto per dare futuro a una storia che sarebbe più che triste cancellare nella città dei prossimi giochi invernali.