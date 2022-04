  Hockey Pista: weekend di Pasqua nel segno della Coppa Italia

HOCKEY PISTA

A Forte dei Marmi si giocherà l’edizione numero 52, con l’Amatori Lodi chiamato a difendere la coccarda tricolore.

Chiusa la regular season con la vittoria netta del Trissino, il campionato di hockey pista dedica le sue attenzioni alla Coppa Italia, che nel weekend di Pasqua sarà protagonista sul parquet di Forte dei Marmi. Per la terza volta nella storia il Palaforte ospiterà una Final4 e, curiosamente, le due semifinali saranno speculari all’ultima edizione. L’Amatori Lodi, detentore del double scudetto - Coppa Italia, sfiderà il Sarzana di Mirko Bertolucci, mentre i padroni di casa affronteranno il Follonica, con i maremmani che proprio al fotofinish hanno soffiato a Pedro Gil e compagni la terza posizione in campionato. Foto di Roberta Mirabile

L’esito dei quarti di finale

All’atto conclusivo il grande assente sarà proprio il Trissino, dominatore del campionato, che nei quarti di finale è stato battuto contro pronostico tra le mura amiche dal Sarzana. In una sfida bollente, che ha vissuto un derby in famiglia tra i due allenatori Mirko e Alessandro Bertolucci, i liguri sono stati in grado di compiere un mezzo miracolo, imponendosi 4-3 all’overtime con la rete decisiva di Pol Galbas. Curiosamente i Bertolucci, icone dell’hockey mondiale, si ritroveranno di fronte anche nella semifinale di Eurolega, in programma a maggio. Netti invece i successi di Amatori Lodi e Forte dei Marmi, che si sono sbarazzati rispettivamente di Vercelli e Bassano. I campioni in carica hanno avuto ragione dei piemontesi, autentica rivelazione della stagione, grazie ad un secondo tempo di alto livello, ribaltando lo svantaggio di 1-2 con le reti di Greco, Barbieri, Torner e del Pichici Jordi Mendez. I rossoblu di Marc Gual hanno si sono imposti con un tennistico 6-0 al Bassano con sei reti di marca catalana, firmate dall’intramontabile Pedro Gil (tripletta), Gual (2) e Xavi Rubio. Nell’ultimo quarto di finale il Follonica di Sergio Silva ha battuto 5-2 nel derby maremmano il Grosseto con le doppiette di Francesco Banini (miglior Under 23 italiano) e Montigel. A Forte dei Marmi il Follonica proverà ad andare a caccia della decima Coppa Italia, dopo l’ultimo trofeo conquistato nel 2018: per i biancazzurri si tratta di un vero e proprio record, con 9 vittorie in altrettante finali.

16 e 17 aprile: a Forte dei Marmi si giocheranno quattro finali

Le finali di Coppa Italia non riguarderanno solamente i club di Serie A1. Nel weekend toscano si giocheranno infatti sei partite: sabato 16 sono in programma la finale di serie B Symbol Modena - H.Follonica (15.00) e le semifinali di Serie A1 (ore 18.00 e 21.00) mentre domenica 17 aprile andranno in scena la finale di A2 maschile (ore 15.00 tra Trissino Hockey 05 - Gamma Innovation Sarzana “B”) e quella della categoria femminile (18.00) che vedrà protagoniste l’Hockey Valdagno di Elena Tamiozzo e la Decom Roller Matera di Pamela Lapolla, con una sfida nella sfida tra le due stelle della nazionale. Alle 21.00 la finalissima sarà la chiusura di una due giorni di che si preannuncia incerta e spettacolare. Tutte le gare saranno visibili sui canali web di Fisrtv e in tv su Mediasport Channel.

A cura di Paolo Virdi