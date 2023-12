Europei hockey pista: l’Italia femminile piega la Francia (3-0) e conquista il bronzo

europei hockey pista

Decisiva Elena Tamiozzo, che segna una tripletta che vale il terzo posto

© WSE - Uff. Stampa FISR Un bronzo nel segno di Elena Tamiozzo. L’azzurra firma una tripletta contro la Francia e regala all’Italia il meritato terzo posto agli Europei dell'hockey su pista. La stanchezza per la sesta partita in sei giorni e lo sconforto per la semifinale persa contro il Portogallo non hanno influito. Le ragazze del C.T. Massimo Giudice hanno sempre avuto il match tra le mani, mostrando una superiorità assai più ampia di quanto non dica il risultato.

Le Azzurre partono forte e dominano letteralmente il primo tempo, forti di una supremazia tecnica evidente. Le transalpine effettuano una difesa a oltranza, chiudendosi a riccio davanti al portiere Lili Buchoux, brava a ribattere ogni tentativo. L’Italia si arma di pazienza e a sbloccarla ci pensa Elena Tamiozzo, che al 18’ fa partire un tiro velenoso da lontanissimo che sorprende il portiere francese. Il gol rasserena l’ambiente e il raddoppio giunge ancora dal bastone di Tamiozzo. L’Italia potrebbe anche allargare il divario, ma Chicca Maniero, con una delle sue classiche puntate in velocità, colpisce la traversa. La ripresa viaggia sulla falsariga del primo tempo, anche se le francesi sprecano due occasioni per rientrare in partita. Prima Celia Gohet si fa parare un rigore, poi Ludovica Rossetto viene espulsa per 2’, ma Vicky Caretta è monumentale e ipnotizza ancora una vola la Gohet, parandole il tiro diretto. L’Italia passa indenne anche il power play e nonostante una giocatrice in meno va persino vicina al gol, con l’inesauribile Palmela Lapolla. Il doppio vantaggio mantiene la gara in bilico, ma a chiudere i conti ci pensa ancora Tamiozzo, che si fa tutto il campo e buca Gohet, scrivendo i titoli di coda sul Bronzo con la sua 13^ rete in 6 gare, nelle quali è sempre andata a segno.

© WSE - Uff. Stampa FISR

Il terzo posto era l’obiettivo minimo, ma ben più importante era far fare esperienza alle ragazze più giovani, da Anna Orsato a Ludovica Rossetto, in vista del Mondiale di Novara fissato alla fine di agosto 2024.

Paolo Virdi, in collaborazione con Uff. Stampa FISR