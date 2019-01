Hockey su ghiaccio, poker Renon: è ancora campione d'Italia

27/01/2019

Festa grande per il Renon che si conferma campione d'Italia hockey su ghiaccio per la quarta volta consecutiva. A Collalbo i padroni di casa dei Rittner Buam, dopo aver perso per 6:2 la gara di ritorno della Finale Scudetto, si aggiudicano il Tricolore dopo aver superato l’Asiago nel tempo decisivo con la rete di Olegs Sislannikovs al 17’. Per i Rittner Buam è il quinto titolo della loro storia in sei anni. Cala così il sipario su una combattutissima Final-4 Scudetto che si è conclusa solo all'ultimo a testimonianza del grande equilibrio in pista.