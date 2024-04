Hockey su ghiaccio, l'Ares Sport vola in Serie B a ritmo di rap con Moreno 

HOCKEY SU GHIACCIO

Il cantante ligure è diventato il testimonial della squadra valdostana che ha conquistato il titolo nell'IHL Division 1

Hockey, l'Ares Sport vola in Serie B e festeggia con la musica di Moreno















© instagram 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Stagione sensazionale, quasi al limite della perfezione per l'Ares Sport di Aosta che alla prima occasione utile ha conquistato il titolo nell'IHL Division 1 di hockey su ghiaccio e si è quindi garantita la promozione in Serie B. Il passo decisivo è arrivato nel match contro i trentini del Pinè, battuti per 4-1 nel terzo appuntamento della sfida finale andata in scena nel capoluogo valdostano sotto lo sguardo attento di 1220 spettatori, ma soprattutto del rapper Moreno.

Il cantante ligure ha dato il via nelle scorse settimane a un progetto di partnership con la squadra aostana seguendola nei match casalinghi e offrendo il proprio apporto con la sua voce: "È un progetto molto interessante, dove credo di essere il primo rapper in Italia a essere affiancato a una squadra di hockey - ha raccontato il cantante in un'intervista rilasciata a Tgcom24 -. Giocano ad Aosta e propongono un hockey sul ghiaccio con un’ottica molto americana, con mascotte, ragazze pom-pom e spettacoli prima di ogni gara e tra i tre tempi che scandiscono la partita. Oltre a me, ci sono Guè Pequeno e tanti altri. Durante le partite casalinghe sono sempre lì come mascotte e rapper della squadra”.

Decisivi sono stati i primi minuti della sfida dove Mazzocchi e Eastman hanno messo a segno le prime due reti a favore dell'Ares Sport prima che Caletti e Piccinelli completassero l'opera nel secondo tempo con Garau autore del "gol della bandiera". Da lì la festa con il pubblico e con Moreno che ora potrà seguire la squadra anche nella categoria superiore.