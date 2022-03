Guerra in Ucraina, l'olimpionico Samele e il lungo viaggio per salvare la fidanzata

"In viaggio verso Bologna”, Luigi Samele ce l'ha fatta: la prima medaglia della spedizione azzurra a Tokyo con l'argento nella sciabola è riuscito a riportare in Italia la sua compagna, la stella ucraina della scherma Olga Kharlan, sua sorella e il nipotino di un anno. Dopo giorni di angoscia Samele si è ricongiunto a Budapest con la fidanzata, che vive a Bologna ma recentemente era tornata a Kiev per salvare i familiari rimanendo bloccata in Ucraina, e poi si è fatto 8 ore in auto per riportarla a casa. "Stop War" e "Stop Russian Aggression" sono alcuni degli hashtag che lo stesso Samele ha inserito a corredo della foto del viaggio sul suo profilo Instagram.