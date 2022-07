Guerra in Ucraina, Bach incontra Zelensky a Kiev: "Il mondo dello sport è al vostro fianco"

Thomas Bach, presidente del CIO, domenica si è recato a Kiev in seguito all'invito di Sergej Bubka, presidente del Comitato olimpico nazionale dell'Ucraina: nel corso della visita anche un'ora di colloquio con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Voglio ringraziarvi per aver tenuto un incontro sullo sport in un momento così difficile per il vostro Paese. Questa è un'ulteriore conferma del vostro impegno per lo sport e per i valori olimpici", ha dichiarato Bach in un comunicato. "Vogliamo mostrare solidarietà in particolare con la Comunità olimpica ucraina e dimostrare agli atleti e agli allenatori che non sono soli e che siamo al loro fianco", ha aggiunto.

© olympics.com