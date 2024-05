Speedgolf, Luke Willett tenterà di battere nuovi record con l'aiuto di OnePlus

l'annuncio

Al Missouri Speedgolf Open di Missour, Willett tenterà di stabilire il record di velocità per il giro su 18 buche

© instagram OnePlus è lieta di annunciare la collaborazione con il rinomato campione di golf britannico Luke Willett. Il brand sosterrà l’atleta nel suo ispirante percorso "Never Settle" per stabilire nuovi record mondiali di Speedgolf nella stagione estiva del 2024. Già detentore del Guinness World Record per il giro di golf più veloce al mondo – con 9 buche completate in soli 20 minuti e 12 secondi –, Luke Willett tenterà di stabilire il record di velocità per il giro di golf su 18 buche. La sfida avrà luogo domenica 26 maggio al Missouri Speedgolf Open in Missouri, USA, con un tempo obiettivo inferiore ai 40 minuti. Nel corso dello stesso giro, Willett tenterà anche di battere i record per il punteggio di speedgolf competitivo più basso su 18 e su 9 buche, oltre a superare il proprio record personale per il giro di golf competitivo su 9 buche più veloce al mondo.

Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, commenta: "Quando abbiamo sentito parlare di Luke e delle sue ambizioni, abbiamo subito saputo di voler fare tutto il possibile per sostenerlo nel suo percorso! La sua passione per lo sport, la sua ricerca del miglioramento e il raggiungimento di nuovi traguardi incarnano perfettamente il mantra del nostro brand – Never Settle. Come membro della nostra amata community, gli auguriamo il meglio per i suoi tentativi di stabilire nuovi record mondiali la prossima settimana al Missouri Speedgolf Open!".

Luke Willett, golfista professionista e speedgolfer, aggiunge: "Alla fine di questo mese mi recherò in Missouri e tenterò di giocare il giro di golf professionale e competitivo più veloce al mondo su 18 buche e stabilire nuovi record in questo meraviglioso sport. OnePlus è un partner ideale poiché condividiamo valori simili. Il mantra ‘Never Settle’ corrisponde alla mia convinzione che tutto è possibile quando ci si mette con impegno. Forza Missouri!".

OnePlus sponsorizzerà la partecipazione di Willett al Missouri Speedgolf Open il prossimo 26 maggio 2024. Per sostenerlo nel suo tentativo di stabilire un nuovo record mondiale, OnePlus non solo ha sponsorizzato Willett, sostenendo il suo rigoroso regime di allenamento, ma gli ha anche fornito dispositivi come il OnePlus Watch 2, OnePlus 12 e OnePlus Buds Pro 2, insieme ad altri accessori e articoli.