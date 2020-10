Shriners Hospitals: cinque in vetta, Molinari e Morikawa out

Il taglio a 36 buche più basso nella storia del PGA Tour costa a Francesco Molinari l’eliminazione allo Shriners Hospitals for Children Open. L’azzurro ha chiuso a -4 (cinque birdie e due bogey nel secondo giro) mentre il taglio è caduto a -7. A Las Vegas in vetta per il momento ci sono quattro americani e uno scozzese: Peter Malnati, Austin Cook, Brian Harman, Patrick Cantlay e Martin Laird sono davanti a tutti con 128 colpi (-14). Costretto ad inseguire l’ex leader Bryson DeChambeau (129, -13). Sembra ritrovarsi Sergio Garcia, settimo con 130 colpi (-12) e autore di un eagle show alla buca 6 (par 4). Prova positiva pure per Kevin Na: lo statunitense, campione uscente, è 17esimo (132, -10).