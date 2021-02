Golf, Tiger Woods operato dopo l'incidente: lesioni significative alla gamba destra

GOLF

I medici hanno definito l'intervento "una procedura chirurgica lunga". Tiger è sveglio e reattivo

Tiger Woods è "sveglio, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza all'ospedale" dopo l'intervento alle gambe cui è stato sottoposto a seguito di un incidente in auto nella contea di Los Angeles. Lo riferisce il suo team su Twitter. L'incidente ha causato lesioni "significative" lungo tutta la gamba destra e il campione di golf è stato sottoposto a quella che è stata descritta come una "procedura chirurgica lunga" all'Harbour-UCLA Medical Center. Il direttore della clinica, Anish Mahajan, ha riferito che Woods ha riportato fratture alla tibia e del perone sulla gamba destra in più punti, inoltre è stata utilizzata combinazione di viti e perni per stabilizzare ulteriori lesioni alla caviglia e al piede

Intanto, dopo i primi riscontri della polizia, emergono dettagli sullo schianto. "Tiger indossava la cintura di sicurezza e questo probabilmente gli ha salvato la vita. L'interno dell'automobile era sostanzialmente intatto, l'abitacolo ha fatto da cuscino di protezione e tutti i dispositivi di sicurezza a partire dagli airbag hanno funzionato, altrimenti sarebbe stato certamente un incidente mortale", ha spiegato lo sceriffo della contea di Los Angeles Alex Vilanueva.

Woods era da solo in auto e nell'incidente non sono state coinvolte altre vetture. Dopo essere stato estratto dall'auto dai pompieri, è stato ricoverato in ospedale dove è stato poi sottoposto a un intervento alle gambe. "Quando sono arrivato era lucido e calmo, non sembrava in stato di shock", ha raccontato lo sceriffo della contea di Los Angeles nel corso di una conferenza convocata a Lomita, in California. "Mentre attendevamo l'intervento dei vigili del fuoco gli ho chiesto come si chiamava - ha proseguito - e lui mi ha detto che il suo nome era Tiger. Ma non l'ho riconosciuto immediatamente". "Non sembrava sotto l'effetto di alcol, di droghe o di altre sostanze", ha aggiunto il vicesceriffo.

Il capo dei vigili del fuoco Daryl Osby ha aggiunto che "Tiger Woods è stato estratto dall'auto dal parabrezza". Tiger Woods è stato quindi trasportato all'Harbor Ucla Medical Center e sarà poi trasferito in un`altra clinica, quella di Ucla Westwood.

Vilanueva ha fornito altri dati sull'incidente: "Woods stava viaggiando a una velocità superiore al normale al momento dell'incidente, l'auto ha colpito un cordolo e un albero". La polizia non ha trovato prove di ostacoli che possano aver fatto ribaltare l'auto. "Il veicolo si è ribaltato diverse volte. La strada in quel punto è in discesa e ha diverse curve, quella zona ha un'alta frequenza di incidenti".