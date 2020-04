Gli allenamenti di Vieri ed Elettra Lamborghini

Anche Christian Vieri, Elettra Lamborghini e la coppia Juliana Moreira-Edoardo Stoppa si tengono in forma in casa e si allenano. Per farlo seguono il nuovo canale in live streaming dedicato al fitness lanciato dalla catena di palestre McFit. Si chiama The Big Pump e trasmette 10 ore di programmi in diretta dal lunedì al venerdì (dalle 10:00 alle 20:00), con 4 corsi ogni giorno in lingua italiana. Proprio come andare in palestra, ma restando nel salotto di casa.