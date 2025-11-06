Simon Biles: "Tre operazioni chirurgiche, mi sono rifatta il seno"

Simone Biles, la ginnasta più vincente della storia (sette titoli olimpici all'attivo), è ferma dalle competizioni dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024. La 28enne ha saltato l'intera stagione e i Mondiali di Jakarta per "rifiatare", bilanciando salute fisica e mentale. Contestualmente alla pausa dalle pedane, la 23 volte Campionessa del Mondo ha rivelato in un'intervista concessa a E! News di essersi sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica.