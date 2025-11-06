Logo SportMediaset

Altri sport
ginnastica

Simon Biles: "Tre operazioni chirurgiche, mi sono rifatta il seno"

Simone Biles non gareggia da Parigi 2024: in questa pausa ha effettuato tre operazioni chirurgiche a livello estetico

di Stefano Fiore
06 Nov 2025 - 12:45

Simone Biles, la ginnasta più vincente della storia (sette titoli olimpici all'attivo), è ferma dalle competizioni dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024. La 28enne ha saltato l'intera stagione e i Mondiali di Jakarta per "rifiatare", bilanciando salute fisica e mentale. Contestualmente alla pausa dalle pedane, la 23 volte Campionessa del Mondo ha rivelato in un'intervista concessa a E! News di essersi sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica.

Gli interventi rivelati da Simone Biles

La fuoriclasse statunitense ha rivelato di aver approfittato della pausa per sottoporsi a: mastoplastica additiva (finalizzato alla modifica della forma o del volume del seno), blefaroplastica inferiore (correzione degli inestetismi delle palpebre superiori o inferiori), correzione dei lobi delle orecchie.

Biles ha confessato le motivazioni di due degli interventi: "Avevo delle brutte borse sotto gli occhi e da giovane mi si è strappato il lobo quando mi hanno strappato un orecchino".

La campionessa non ha ancora deciso se proseguirà la sua carriera agonistica fino a Los Angeles 2028, ma le pressioni non mancheranno. Riguardo il suo futuro ai Giochi del 2028, ha affermato: "In qualche modo sarò ai Giochi, non so se in gara o sugli spalti".

