Ginnastica ritmica. Raffaeli di bronzo ai Mondiali

IN GIAPPONE

L'azzurra, al debutto tra le senior, è salita sul podio nella prova del cerchio: "Se è un sogno, non svegliatemi"

La diciassettenne Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo, specialità cerchio, ai Mondiali di ginnastica ritmica, che si stanno svolgendo a Kitakyushu, in Giappone. La ginnasta marchigiana, al debutto iridato tra le senior, ha chiuso la sua prova con 25.850 punti. L'oro è andato alla russa Dina Averina (27.750), l'argento alla bielorussa Alina Harnasko (25.950).

Per la Federazione ginnastica d'Italia si tratta di un altro risultato storico: nessuna individualista azzurra infatti era mai andata a podio con il cerchio. Il piazzamento della ginnasta di Chiaravalle, cresciuta alla Faber Fabriano con le tecniche Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova e in forza al Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, si aggiunge ai bronzi di Samantha Ferrari alle clavette di Atene 1991 e di Alexandra Agiurgiuculese alla palla di Sofia 2018.

In quest'ultima rassegna Milena Baldassarri, che ha chiuso in quinta posizione con 25.450, vinse l'argento al nastro: il suo rimane per ora il miglior risultato individuale di sempre. Sono quindi quattro le medaglie dalla prima edizione del 1963 a Budapest, 36 in totale (nove d'oro, 17 d'argento e dieci di bronzo) contando anche i risultati di squadra.

"Sono molto soddisfatta e felice di questa medaglia - ha dichiarato la Raffaeli al termine della cerimonia di premiazione - . È il mio primo Mondiale e la mia prima finale iridata. Non me l'aspettavo, sono sincera. Sono entrata in pedana con l'obiettivo di migliorare la qualifica e invece sono salita sul podio. Se è un sogno, vi prego, non svegliatemi. Devo ancora realizzare bene ma voglio dedicare questa medaglia alla mia famiglia, alle mie allenatrici, al Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, alla Federazione per il continuo supporto e all'Italia intera".