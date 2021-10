Ginnastica, Mondiali: Bartolini vince uno storico oro nel corpo libero

GINNASTICA

L'ultimo podio nella specialità risaliva al 1966 con il bronzo di Menichelli. Argento per la D'Amato nel volteggio

Storico oro di Nicola Bartolini nel corpo libero ai Mondiali di ginnastica di Kitakyushu, in Giappone. L'azzurro riporta l'Italia sul tetto del mondo a 24 anni di distanza dall'ultimo sigillo di Yuri Chechi negli anelli. L'ultima medaglia di specialità risale addirittura al 1966 con Franco Menichelli, che conquistò il bronzo. Il 25enne sardo di Quartu Sant'Elena ha chiuso il suo esercizio con 14,800 punti.

Medaglia d'argento per il giapponese Kazuki Minami con 14,766 punti e bronzo per il finlandese Emil Soravuo con 14,700. Per Bartolini un altro importantissimo sigillo in un anno fantastico dopo la conquista della medaglia di bronzo al corpo libero agli Europei 2021. "Non era mai accaduto che un italiano vincesse un Mondiale nel corpo libero. Nicola Bartolini stamattina ci regala questa gioia grandissima! Grazie Nicola e complimenti alla Federginnastica", ha commentato il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. "Che periodo fantastico per lo sport azzurro!", ha aggiunto l'ex campionessa con gli hashtag #momentomagico #orgoglioazzurro.

Medaglia d'argento per Asia D'Amato nel volteggio. L'azzurra ha chiuso con il punteggio di 14.083. Oro alla brasiliana Rebeca Andrade con 14.966 punti, bronzo alla russa Angelina Melnikova con 13.966.