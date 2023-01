Ginnastica: Maccarani sospesa, ma potrà allenare

LA DECISIONE

Il presidente della Fgi Tecchi ha annunciato che la direttrice tecnica non è stata confermata dopo lo scandalo maltrattamenti

"La direzione tecnica alla Maccarani non è stata confermata, la prendo io ad interim. È una decisione mia dopo aver sentito anche il presidente Malagó. Lei continuerà solo ad allenare la squadra nazionale". Così Gherardo Tecchi, presidente della Fgi, dopo il consiglio federale svoltosi al Coni che decideva del futuro della dt e allenatrice della ginnastica ritmica Maccarani, accusata di maltrattamenti e abusi psicologici dopo le denunce di alcune ex ginnaste.

Vedi anche ginnastica Denunce ginnaste: l'allenatrice delle Farfalle deferita dalla Procura Federale "Abbiamo anche sentito la psicologa Marcella Bounous, e la Maurelli, molto esaustiva. Il consiglio ha approvato. La squadra lei continuerà ad allenarla perché non è giusto fare noi i giudici. Abbiamo sospeso Maccarani da dt per consentirle di difendersi meglio. Seguirò io la ritmica come in passato", ha aggiunto Tecchi.

"La Maccarani accetterà? Io non devo sentire nessuno. È un ridimensionamento. Ora lei penserà e deciderà. Il suo compito adesso è portare le ragazze alle Olimpiadi. Se vuole bene alle sue ragazze e all'Italia la Maccarani accetterà di restare allenatrice ma non dt", ha concluso lo stesso Tecchi.

A sostegno della Maccarani, nei giorni scorsi, all`esterno dell`Accademia di Desio, si erano riunite bambine e ragazze con i rispettivi genitori, impugnando striscioni e intonando cori in favore della dt deferita dalla Procura di Federginnastica.