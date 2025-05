Ginnastica, la nuova ct Pashalieva si presenta alle Farfalle: "Un onore essere qui"

Con Chiara Badii, Sofia Sicignano (Raffaello Motto), Laura Golfarelli (Eurogymnica Torino), Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori (Aeronautica Militare) c'erano anche Lorjen D'Ambrogio (Opera Roma) e Allegra Jakic (Endas Cervia) che non erano partite per Baku, come l'aviere Laura Paris. La ventiduenne di Rho, dopo il ritiro dall'attività agonistica annunciato ieri da Martina Centofanti e Daniela Mogurean, è l'unica rappresentante del gruppo di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi. Questo pomeriggio si è aperta, dunque, una nuova stagione, tra candeline e foto ricordo, con il Presidente Facci che in qualità di DTN ad interim della Sezione dei piccoli attrezzi ha garantito alle atlete e allo staff tecnico tutto il supporto della Federazione per la realizzazione dei loro sogni.