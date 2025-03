Niente più body obbligatori in gara: rivoluzione sull'abbigliamento per la ginnastica in Francia

Tutto ciò ha spinto la Federazione Svizzera di ginnastica a indicare ai fotografi nuove regole per evitare di realizzare foto sessiste, un movimento che in passato ha coinvolto altri sport come il beach volley dove alle Olimpiadi 2012 molte atlete musulmane si erano rifiutate di vestire i "mini-bikini" previsti dalle regole internazionali portando di fatto la Federazione a rivedere l'abbigliamento. Sulla stessa linea d'onda la protesta delle norvegesi Emilie Olimstad e Sunniva Helland-Hansen che nel 2023 imposero il loro diritto di non gareggiare in bikini e scendere in campo con shorts e top giustificando la scelta con l'opportunità di sentirsi "a proprio agio e ridurre la pressione della scelta dell'abbigliamento sulle atlete più giovani".