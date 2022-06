Europei ginnastica ritmica: Farfalle d'oro nelle due finali di specialità

Europei ginnastica ritmica

Le azzurre giganteggiano prima coi cinque cerchi e poi coi tre nastri e le due palle

Le Farfalle volano sul tetto d'Europa vincendo la medaglia d'oro in entrambe le finali di specialità al Campionato Continentale di Tel Aviv, in Israele. Era da Guadalajara 2018, sempre con i 5 cerchi, che le aviere dell'Aeronautica Militare non salivano sul primo gradino del podio di specialità e, prima ancora, a Torino 2008 con le 5 funi. Questa volta però il bottino europeo è il più ricco di sempre. Maurelli e compagne, dopo l'amaro argento nel concorso generale, di poco alle spalle delle padrone di casa, sono tornate sula pedana israeliana per dimostrare tutto il loro valore e la loro grinta. © dal web

Nell'esercizio con i 5 cerchi, montato sulle note di un medley 'Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men' di Bergesen/Phoenix, le azzurre hanno conquistato 36.650 punti imponendosi su Israele, argento con 36.450 punti e sulla Bulgaria, bronzo con 34.750. Nella routine con i 3 nastri e le 2 palle, costruito sulla canzone di Michael Jackson, 'They don't care about us', chiudono il 38° Campionato Continentale con la seconda medaglia d'oro e lasciano che l'Inno di Mameli risuoni ancora tra le mura dell'Expo di Tel Aviv. La squadra nazionale azzurra, bronzo olimpico a Tokyo 2020, scala la vetta della classifica con 34.250 punti lasciandosi alle spalle Spagna con 31.950 e Azerbaijan con 31.900.