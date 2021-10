Dopo la terribile caduta in allenamento, Hatakeda lascia l'ospedale

GINNASTICA

La ginnasta giapponese Hitomi Hatakeda ha lasciato l'ospedale dove era in cura per un infortunio alla colonna vertebrale a seguito di una caduta la scorsa settimana mentre si preparava per le finali dei Mondiali di Kitakuyshu 2021, nel suo paese natale.

Hatakeda, 21 anni, ha pubblicato una sua foto su Instagram che la mostra in piedi da sola mentre lascia l'ospedale. "Sono dispiaciuta di non essere riuscita a soddisfare tutte le aspettative dei tifosi giapponesi che mi hanno sostenuta con passione durante i Mondiali", ha scritto la ginnasta. Senza fornire ulteriori dettagli sul suo infortunio, ha aggiunto che ora si dedicherà alla sua guarigione e lavorerà "sodo per rientrare il più rapidamente possibile".

Era caduta durante l'allenamento alle barre, facendo temere gravi lesioni al midollo spinale e alle vertebre. Hatakeda, membro della squadra giapponese alle Olimpiadi di Tokyo, si era qualificata con il quarto posto assoluto per la finale all-around ai Mondiali che si sono conclusi domenica scorsa, ma è stata costretta a rinunciare dopo il suo incidente.